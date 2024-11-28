中科院：紅隼火箭可貫穿30公分均質裝甲 有錄影為證
中科院紅隼火箭的性能引發軍事迷熱議，中科院今天表示，紅隼火箭彈的穿甲能力，經過驗證可貫穿300mm的RHA均質裝甲，過程有測試報告、高速攝影及全程錄影可資佐證。中科院並表示，已在研發紅隼二型火箭，目標是要對敵人的主力戰車造成威脅。
中科院紅隼火箭的戰力近期以來引發軍事迷討論，有政論專家投書媒體，質疑紅隼火箭的重量比六六火箭彈重一倍，穿甲效能數據還用學理推測，涉及造假。
對此，中科院回應表示，紅隼火箭彈的穿甲能力，經驗證可貫穿300mm的RHA均質裝甲，均有測試報告、高速攝影及全程錄影可資佐證，
中科院表示，紅隼火箭是民國97年為了取代六六火箭彈由中科院自主研製，單價10萬元，至今沒有軍種再提出新的科研案需求，中科院基於國防武器自主研發，正在進行研製紅隼二型火箭彈。
中科院說明紅隼二型火箭的目標，將採軟發射設計方式，增加衝擊抑制機構，可有效降低尾焰、噪音及爆壓，並於室內射擊，達掩蔽之效。同時，紅隼二型火箭彈未來在光學瞄準鏡彈道刻劃板內優化納入預測估算打擊目標之速度、距離，已具備預測瞄準線（Predicted Line of Sight，簡稱：PLOS）功能，官兵可預測射擊目標，射擊後快速移動，減少暴露時間。
中科院強調，紅隼二型火箭的研發目標為針對敵人的主力戰車造成威脅，中科院將重新檢討發射器構型與安全性，採輕量化材質設計，目標降至4公斤以下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言