中科院：紅隼火箭可貫穿30公分均質裝甲 有錄影為證

中科院紅隼火箭的性能引發軍事迷熱議，中科院今天表示，紅隼火箭彈的穿甲能力，經過驗證可貫穿300mm的RHA均質裝甲，過程有測試報告、高速攝影及全程錄影可資佐證。中科院並表示，已在研發紅隼二型火箭，目標是要對敵人的主力戰車造成威脅。

中科院紅隼火箭的戰力近期以來引發軍事迷討論，有政論專家投書媒體，質疑紅隼火箭的重量比六六火箭彈重一倍，穿甲效能數據還用學理推測，涉及造假。

對此，中科院回應表示，紅隼火箭彈的穿甲能力，經驗證可貫穿300mm的RHA均質裝甲，均有測試報告、高速攝影及全程錄影可資佐證，

中科院表示，紅隼火箭是民國97年為了取代六六火箭彈由中科院自主研製，單價10萬元，至今沒有軍種再提出新的科研案需求，中科院基於國防武器自主研發，正在進行研製紅隼二型火箭彈。

中科院說明紅隼二型火箭的目標，將採軟發射設計方式，增加衝擊抑制機構，可有效降低尾焰、噪音及爆壓，並於室內射擊，達掩蔽之效。同時，紅隼二型火箭彈未來在光學瞄準鏡彈道刻劃板內優化納入預測估算打擊目標之速度、距離，已具備預測瞄準線（Predicted Line of Sight，簡稱：PLOS）功能，官兵可預測射擊目標，射擊後快速移動，減少暴露時間。

中科院強調，紅隼二型火箭的研發目標為針對敵人的主力戰車造成威脅，中科院將重新檢討發射器構型與安全性，採輕量化材質設計，目標降至4公斤以下。