快訊

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

爭議中落幕的COP29：氣候融資全球都不滿？

總統出訪利劍軍演再起？ 軍事專家：天候海象都不佳

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴總統即將出訪，外媒報導中共可能為此再發動對台軍演。（取材自中國國防部官網）
賴總統即將出訪，外媒報導中共可能為此再發動對台軍演。（取材自中國國防部官網）

賴清德總統本月30日起將率團訪問南太三友邦，外媒報導，中國大陸可能以此為由在台灣周邊展開軍演。戰略專家揭仲認為，現在仍是拜登執政，且中共若想「訂規矩」也必須要有足夠的實力。淡江戰略所教授林穎佑則認為，時序將進入12月，台灣海峽的天候海象都不利於大型軍事行動。

賴清德總統將率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等南太三友邦，途中擬過境夏威夷及關島。路透社報導，北京可能在這段期間或12月6日返台後發動軍演。一名官員並透露，北京希望向美國總統當選人川普新政府表明，從日本經台灣、菲律賓至婆羅洲的第一島鏈是「中國勢力範圍」，而賴清德此行可能成為中國大陸的藉口。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲說，中國大陸意圖在印太地區塑造「新常態」國際間如果有友台言論或動作，或是我方高層出訪，中共必然展現軍事行動，除了表達不滿，一方面也要將台灣塑造為麻煩製造者的形象，造成各國認為友台反而將帶來麻煩。

不過他質疑，賴總統出訪南太是鞏固邦交，尤其美國、澳洲和日本都關切中共在南太的擴張，為此強化人道及基礎建設援助，中國大陸升高衝突的動作恐怕將得不償失，並且造成政治後座力，也就是坐實了中國威脅論。

揭仲則認為，目前仍是拜登政府執政，且賴總統並未過境美國本土，美方的接待安排上應該不會有意外「踩紅線」的狀況，因此關鍵就在賴總統出訪期間的言行、一舉一動及發言內容，尤其在「出口轉內銷」的發言與操作上是否踩到中共底線？

至於外媒轉述官員認為中共可能是向川普政府表態，揭仲認為，現在仍是拜登執政，且「訂規矩」必須要有足夠的實力，假如不夠實力，原本想的下馬威也不一定會有效果。揭仲評估，中共當局當然會有所準備，但是不是發動軍演，還是要看賴總統的出訪期間或專訪的言行。

林穎佑則認為，時序將進入12月，台灣海峽的天候海象都不利於大型軍事行動，看不出共軍會在此時展開大規模軍演的跡象。同時面對川普2.0即將上台，中共此時採取大動作，很有可能讓川普找到理由對中國大陸採取更強硬動作，中共應該也會慎思。林穎佑估計，中共如果有動作，可能再祭出聯合戰備警巡或實彈射擊演習，不太可能採取大規模軍演。

中共 軍演

延伸閱讀

馬斯克又造就迷因股！UMAC飆漲 小川普受惠

圖表看時事／拜登宣布以黎衝突14個月停火 一圖看協議與雙方損傷

川普新任命俄烏特使出爐！曾表態：烏克蘭不談判就斷軍援

凱洛格任川普俄烏特使 建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

相關新聞

影／金門「太武操演」夜間實彈演練火力強大 引發關注

金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，由於現在兩岸關係緊張，引起民眾關注，還有人誤以為是大陸在軍演PO上爆料...

總統出訪利劍軍演再起？ 軍事專家：天候海象都不佳

賴清德總統本月30日起將率團訪問南太三友邦，外媒報導，中國大陸可能以此為由在台灣周邊展開軍演。戰略專家揭仲認為，現在仍是...

拍攝國慶空中分列式 空軍少校連拿兩國際攝影大獎

全球頂尖攝影大賽之一的ND Awards，日前公布得獎名單。軍聞社記者周昇煒少校以拍攝雙十國慶的作品「National ...

20中共機艦出海擾台 2枚空飄氣球進入我應變區

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動，同時軍方也公布發現2枚中共空飄氣球進入...

不能「打了就跑」國造雷霆2000火箭被廢 中科院喊冤

國造雷霆2000多管火箭系統從車頭上轟然離架，對車內人員壓力不小。但如果火箭「未離架」，是不是更恐怖？ 中科院喊冤稱，火箭彈燃爆屬單一事件，射擊3800枚僅1枚殉燃。陸軍卻不這麼想，已廢除人員留在車內射擊雷霆2000火箭的科目。 資深記者洪哲政調查了另一個問題，原雷霆2000火箭連官兵將接裝海馬斯，那現役雷霆2000多管火箭要交給誰？

影／《軍情站》首艘國造全匿蹤無人攻擊快艇，民間船廠搶頭香

立法院預算會期正在審查114年度國防預算，其中牽涉無人艇研發，並列入機密項目的「快奇專案」，經媒體披露中科院編列預算8億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。