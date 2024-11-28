總統出訪利劍軍演再起？ 軍事專家：天候海象都不佳

賴清德總統本月30日起將率團訪問南太三友邦，外媒報導，中國大陸可能以此為由在台灣周邊展開軍演。戰略專家揭仲認為，現在仍是拜登執政，且中共若想「訂規矩」也必須要有足夠的實力。淡江戰略所教授林穎佑則認為，時序將進入12月，台灣海峽的天候海象都不利於大型軍事行動。

賴清德總統將率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等南太三友邦，途中擬過境夏威夷及關島。路透社報導，北京可能在這段期間或12月6日返台後發動軍演。一名官員並透露，北京希望向美國總統當選人川普新政府表明，從日本經台灣、菲律賓至婆羅洲的第一島鏈是「中國勢力範圍」，而賴清德此行可能成為中國大陸的藉口。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲說，中國大陸意圖在印太地區塑造「新常態」國際間如果有友台言論或動作，或是我方高層出訪，中共必然展現軍事行動，除了表達不滿，一方面也要將台灣塑造為麻煩製造者的形象，造成各國認為友台反而將帶來麻煩。

不過他質疑，賴總統出訪南太是鞏固邦交，尤其美國、澳洲和日本都關切中共在南太的擴張，為此強化人道及基礎建設援助，中國大陸升高衝突的動作恐怕將得不償失，並且造成政治後座力，也就是坐實了中國威脅論。

揭仲則認為，目前仍是拜登政府執政，且賴總統並未過境美國本土，美方的接待安排上應該不會有意外「踩紅線」的狀況，因此關鍵就在賴總統出訪期間的言行、一舉一動及發言內容，尤其在「出口轉內銷」的發言與操作上是否踩到中共底線？

至於外媒轉述官員認為中共可能是向川普政府表態，揭仲認為，現在仍是拜登執政，且「訂規矩」必須要有足夠的實力，假如不夠實力，原本想的下馬威也不一定會有效果。揭仲評估，中共當局當然會有所準備，但是不是發動軍演，還是要看賴總統的出訪期間或專訪的言行。

林穎佑則認為，時序將進入12月，台灣海峽的天候海象都不利於大型軍事行動，看不出共軍會在此時展開大規模軍演的跡象。同時面對川普2.0即將上台，中共此時採取大動作，很有可能讓川普找到理由對中國大陸採取更強硬動作，中共應該也會慎思。林穎佑估計，中共如果有動作，可能再祭出聯合戰備警巡或實彈射擊演習，不太可能採取大規模軍演。