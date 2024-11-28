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影／金門「太武操演」夜間實彈演練火力強大 引發關注

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大，一度引起民眾熱議。圖／金防部提供
金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大，一度引起民眾熱議。圖／金防部提供

金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，由於現在兩岸關係緊張，引起民眾關注，還有人誤以為是大陸在軍演PO上爆料社團，金防部今天表示，昨晚進行的年度「太武操演」，此次演習旨在提升部隊夜間作戰能力，並檢驗實戰化訓練成效。

昨晚8點左右，金門地區小西門一帶傳出密集的砲擊聲及疑似直升機飛行聲，引發民眾熱議，不少人在LINE群上討論「是否是打起來」，還有人烏龍爆料說是大陸鼓浪嶼在軍演。金門防衛指揮部表示，此次「太武操演」在多處同步展開，主要目的在於強化官兵夜間作戰的應變能力。金門守備大隊此次投入戰車、甲車、火砲等多型武器，針對空中及海上目標進行實彈射擊。操演採取實戰化模式，模擬敵情突發狀況，以測試部隊的應變能力與作戰效能。

演習中，部隊以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為訓練核心，確保官兵能迅速掌握戰場動態，依照作戰計畫完成各項射擊科目。透過多層次的操演項目，進一步熟悉戰鬥程序與射擊要領，全面提升臨戰應變能力。

金防部指出，此次操演驗證了外島地區的防衛作戰效能，同時展現平日精實訓練的成果，參演部隊依「立即備戰」的要求，快速完成調動與部署，展現了隨時迎接挑戰的高度戒備狀態。金防部強調，藉由這類實戰化演練，能強化防區官兵應對各種可能突發狀況的能力，確保金門地區的安全穩定。

金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大。圖／金防部提供
金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大。圖／金防部提供
金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，官兵動作熟練。圖／金防部提供
金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，官兵動作熟練。圖／金防部提供
金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大，一度引起民眾熱議。圖／金防部提供
金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，火力強大，一度引起民眾熱議。圖／金防部提供

實戰化 金門 金防部

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