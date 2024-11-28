影／金門「太武操演」夜間實彈演練火力強大 引發關注

金門防衛指揮部昨天夜間在防區多處實施「太武操演」，由於現在兩岸關係緊張，引起民眾關注，還有人誤以為是大陸在軍演PO上爆料社團，金防部今天表示，昨晚進行的年度「太武操演」，此次演習旨在提升部隊夜間作戰能力，並檢驗實戰化訓練成效。

昨晚8點左右，金門地區小西門一帶傳出密集的砲擊聲及疑似直升機飛行聲，引發民眾熱議，不少人在LINE群上討論「是否是打起來」，還有人烏龍爆料說是大陸鼓浪嶼在軍演。金門防衛指揮部表示，此次「太武操演」在多處同步展開，主要目的在於強化官兵夜間作戰的應變能力。金門守備大隊此次投入戰車、甲車、火砲等多型武器，針對空中及海上目標進行實彈射擊。操演採取實戰化模式，模擬敵情突發狀況，以測試部隊的應變能力與作戰效能。

演習中，部隊以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為訓練核心，確保官兵能迅速掌握戰場動態，依照作戰計畫完成各項射擊科目。透過多層次的操演項目，進一步熟悉戰鬥程序與射擊要領，全面提升臨戰應變能力。