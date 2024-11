拍攝國慶空中分列式 空軍少校連拿兩國際攝影大獎

全球頂尖攝影大賽之一的ND Awards,日前公布得獎名單。軍聞社記者周昇煒少校以拍攝雙十國慶的作品「National Day of the Republic of China (Taiwan)」,在來自87國的數千件參賽作品中,獲得職業攝影組「General news」項目的第三名。

這張照片拍攝於去年雙十國慶,主題是陸軍航空隊CH-47直升機吊掛超大型國旗,飛在晨曦中的台北市區上空。同一張照片於今年9月的IPA國際攝影獎(International Photography Awards)也曾獲獎。