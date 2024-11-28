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拍攝國慶空中分列式 空軍少校連拿兩國際攝影大獎
全球頂尖攝影大賽之一的ND Awards，日前公布得獎名單。軍聞社記者周昇煒少校以拍攝雙十國慶的作品「National Day of the Republic of China (Taiwan)」，在來自87國的數千件參賽作品中，獲得職業攝影組「General news」項目的第三名。
這張照片拍攝於去年雙十國慶，主題是陸軍航空隊CH-47直升機吊掛超大型國旗，飛在晨曦中的台北市區上空。同一張照片於今年9月的IPA國際攝影獎（International Photography Awards）也曾獲獎。
周昇煒另一張參賽作品「At-Sea Fire Party」，主題是海軍艦上的損管救火演練，官兵穿著防護服、背負氣瓶、頭戴面罩及手握水龍帶，在頭燈輔助下於煙霧中尋找起火點的瞬間，也獲得ND攝影獎的職業攝影組「Other」項目第三名。
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