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拍攝國慶空中分列式 空軍少校連拿兩國際攝影大獎

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍聞社記者周昇煒少校，拍攝海軍損管演練的作品「At-Sea Fire Party」，獲得2024年ND國際攝影賽的第三名。圖/周昇煒提供
軍聞社記者周昇煒少校，拍攝海軍損管演練的作品「At-Sea Fire Party」，獲得2024年ND國際攝影賽的第三名。圖/周昇煒提供

全球頂尖攝影大賽之一的ND Awards，日前公布得獎名單。軍聞社記者周昇煒少校以拍攝雙十國慶的作品「National Day of the Republic of China (Taiwan)」，在來自87國的數千件參賽作品中，獲得職業攝影組「General news」項目的第三名。

這張照片拍攝於去年雙十國慶，主題是陸軍航空隊CH-47直升機吊掛超大型國旗，飛在晨曦中的台北市區上空。同一張照片於今年9月的IPA國際攝影獎（International Photography Awards）也曾獲獎。

周昇煒另一張參賽作品「At-Sea Fire Party」，主題是海軍艦上的損管救火演練，官兵穿著防護服、背負氣瓶、頭戴面罩及手握水龍帶，在頭燈輔助下於煙霧中尋找起火點的瞬間，也獲得ND攝影獎的職業攝影組「Other」項目第三名。

112年雙十國慶，CH-47吊掛巨型國旗飛在台北市上空，拍攝者軍聞社記者周昇煒少校，以此圖拿到2024的IPA與ND兩項國際攝影獎。圖/周昇煒提供
112年雙十國慶，CH-47吊掛巨型國旗飛在台北市上空，拍攝者軍聞社記者周昇煒少校，以此圖拿到2024的IPA與ND兩項國際攝影獎。圖/周昇煒提供

國慶 空軍

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