中科院：紅隼可貫穿均質裝甲30公分 有錄影佐證

專家評論，紅隼火箭彈穿甲能力數據造假。中科院回應，經驗證可貫穿均質裝甲（RHA）30公分，均有測試報告、高速攝影及全程錄影佐證，媒體未經查證，報導非屬事實；另外，基於武器自主，目前正研製二型火箭彈。

有軍事專家投書媒體，評論指出國造的紅隼火箭彈穿甲能力數據造假。國家中山科學研究院上午發布新聞稿澄清，紅隼火箭彈穿甲能力，經驗證可貫穿RHA30公分，均有測試報告、高速攝影及全程錄影佐證，媒體未經查證，報導非屬事實。

中科院說明，紅隼火箭彈是民國97年為取代國軍66火箭而自主研製，單價僅新台幣10萬元，迄今沒有軍種再提出新的科研案需求，但基於國防武器自主研發及回應社會期待，爭取民眾支持，目前正試研製紅隼二型火箭彈。

中科院也說明二型彈藥的目標條件，包括將採軟發射設計方式，增加衝擊抑制機構，可有效降低尾焰、噪音及爆壓，並於室內射擊，達掩蔽之效；此外，未來在光學瞄準鏡彈道刻劃板內優化納入預測估算打擊目標的速度、距離，已具備預測瞄準線（PredictedLine of Sight，PLOS）功能，官兵可預測射擊目標，射擊後快速移動，減少暴露時間。

中科院指出，紅隼二型研發目標為對敵主力戰車造成威脅，將重新檢討發射器構型與安全性，採輕量化材質設計，目標降至4公斤以下。