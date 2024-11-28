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20中共機艦出海擾台 2枚空飄氣球進入我應變區

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布發現2枚中共空飄氣球進入我北部空域應變區。圖表／國防部提供
國防部公布發現2枚中共空飄氣球進入我北部空域應變區。圖表／國防部提供

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動，同時軍方也公布發現2枚中共空飄氣球進入台灣應變區。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（27）日清晨到今（28）日清晨6時為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中9架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時19分到下午4時38分，有12架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中8架次曾逾越中線。西南空域方面，從昨天下午2時09分到傍晚6時39分，曾發現中無人機1架次進入我西南空域活動。

軍方同時公布2枚中共空飄氣球動態。第1枚空飄氣球於昨天下午1時52分進入基隆西北方60浬處、高度1萬6000呎，於下午3時33分消失；第2枚於昨天下午4時4分進入基隆北方88浬應變區、高度1萬呎，傍晚5時22分消失。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

中共 台海 國防部

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