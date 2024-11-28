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9架次共機越中線擾台 2枚空飄氣球進入應變區

中央社／ 台北28日電

國防部今天表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，計9架次共機逾越台海中線並侵擾北部、西南空域。另外，有2枚中共空飄氣球進入台灣應變區，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲13架次共機（其中9架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域）及共艦7艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，軍方公布2枚中共空飄氣球動態。第1枚空飄氣球於昨天下午1時52分進入基隆西北方60浬處、高度1萬6000呎，於同日下午3時33分消失；第2枚於昨天下午4時4分進入基隆北方88浬應變區、高度1萬呎，於同日傍晚5時22分消失。

中共 國防部

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