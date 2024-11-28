9架次共機越中線擾台 2枚空飄氣球進入應變區

烏克蘭在戰爭中以無人艇炸斷俄羅斯克里米亞大橋讓USV一戰成名。除了國際廠商外，我國中科院以及國內也有幾家廠商向這個市場磨刀霍霍。本集部隊鍋專訪國內首艘以全匿蹤、全無人、配備武裝規格打造無人水上攻擊載具的廠商，一探究竟如何從零開始，打造無人攻擊快艇。

2024-11-27 13:27