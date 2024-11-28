快訊

出國旅遊如何確保護照不失竊？專家揭放身上一處最容易被扒走

台中公捷處長性騷遭免職 差2年退休+月薪代價逾千萬元

路面孔蓋互壓全球罕見 台灣地板美學路迢迢

金防部夜間「太武操演」火砲射擊 強化應變能力

中央社／ 金門28日電

金門防衛指揮部指出，為磨練夜戰實戰化訓練，昨天晚上金寧鄉后湖陣地實施「太武操演」，藉戰場實際景況，採實戰化方式實施火砲射擊操演，展現訓練成效，更驗證防衛作戰能力。

金防部今天透過新聞稿表示，昨天晚上在金門金寧鄉后湖陣地實施「太武操演」，金門守備大隊運用戰車、甲車及火砲等武器，對空中及海上目標實施射擊操演。

新聞稿指出，「太武操演」驗證作戰計畫及建制武器實彈射擊成效，以符合「一點生變、連鎖反應、全面制變」等訓練要求，使官兵熟稔指揮、戰鬥程序，提升部隊夜間作戰能力。

金防部表示，「太武操演」參演部隊依「立即備戰」要求，執行多項科目操演，藉由戰場實際景況，採實戰化方式實施操演，使官兵熟稔射擊程序、步驟及要領，強化臨戰應變能力，藉此展現官兵平時精實訓練成效，更驗證外島防衛作戰能力。

實戰化 金門 金防部

延伸閱讀

出動干擾槍射擊空拍機！薄瓜瓜婚宴高規格維安 高檔名車陸續入場

禁拍漢光條款完成預告 國防部：報行政院核准後實施

射擊／劉恆妤征戰射擊世大錦 女子10公尺空氣手槍摘金

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

相關新聞

國造雷霆2000火箭「打了就跑」被廢 官兵改接裝海馬斯

國造雷霆2000多管火箭系統從車頭上轟然離架，對車內人員壓力不小。但如果火箭「未離架」，是不是更恐怖？ 中科院喊冤稱，火箭彈燃爆屬單一事件，射擊3800枚僅1枚殉燃。陸軍卻不這麼想，已廢除人員留在車內射擊雷霆2000火箭的科目。 資深記者洪哲政調查了另一個問題，原雷霆2000火箭連官兵將接裝海馬斯，那現役雷霆2000多管火箭要交給誰？

影／《軍情站》首艘國造全匿蹤無人攻擊快艇，民間船廠搶頭香

立法院預算會期正在審查114年度國防預算，其中牽涉無人艇研發，並列入機密項目的「快奇專案」，經媒體披露中科院編列預算8億...

部隊鍋EP195｜從零開始打造國內首艘匿蹤攻擊無人艇 設計有何特殊之處？

烏克蘭在戰爭中以無人艇炸斷俄羅斯克里米亞大橋讓USV一戰成名。除了國際廠商外，我國中科院以及國內也有幾家廠商向這個市場磨刀霍霍。本集部隊鍋專訪國內首艘以全匿蹤、全無人、配備武裝規格打造無人水上攻擊載具的廠商，一探究竟如何從零開始，打造無人攻擊快艇。

海巡女下士洩密大陸 管碧玲：手邊還有案件監控中

海巡署一名女性下士為了7萬元，販售國家機密給中國大陸，法院判刑6年2個月。海洋委員會主委管碧玲今天表示，中國滲透無孔不入...

「失落的巫毒飛行員」謝翔鶴辭世 享耆壽94歲

空軍前第四中隊飛行員謝翔鶴，今天凌晨因病過世，享耆壽94歲。謝翔鶴曾任空軍偵察機飛行員，擔任偵照大陸任務時遭共機擊落被俘...

海委會書面報告42頁創紀錄 揭大陸灰色地帶認知作戰

立法院內政委員會今天邀請海洋委員會主委管碧玲業務報告，並備質詢，海委會書面報告高達42頁，創下紀錄，內容包括因應國安及治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。