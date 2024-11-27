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聯合利劍將再起？國防部：不升高衝突 以實力捍衛和平

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，國軍不升高衝突、不引發爭端，但面對敵情威脅，也有充分準備以實力捍衛和平。圖／軍聞社提供
國防部表示，國軍不升高衝突、不引發爭端，但面對敵情威脅，也有充分準備以實力捍衛和平。圖／軍聞社提供

賴清德總統本月30日起將率團訪問南太三友邦，途中擬過境夏威夷及關島。外媒報導，據多名台灣及地區安全官員評估，中國未來幾天內可能以此為由，在台灣周邊展開軍演國防部對此表示，國軍以不升高衝突、不引發爭端為處理原則，但面對敵情威脅，也有充分準備，將以實力捍衛和平。

總統賴清德將率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等南太三友邦，途中擬過境夏威夷及關島。路透社報導，北京可能在賴清德出訪期間或12月5日返台後不久發動軍演。官員說，中國可能將目前在南海或東海的常規軍事行動「重新包裝」，轉移到台灣周圍，並重新命名為「聯合利劍二○二四C」。

一名官員透露，北京希望向美國總統當選人川普新政府表明，從日本經台灣、菲律賓至婆羅洲的第一島鏈是「中國勢力範圍」，而賴清德此行可能成為中國大陸的藉口。

對於中共可能再度發動台海軍演，國防部表示，台海和平穩定，為兩岸人民與國際社會共識。國軍以不升高衝突、不引發爭端為處理原則，但面對敵情威脅，也有充分準備，將以實力捍衛和平。

國防部說明，任何蓄意製造台海緊張情勢的作法，都將對區域安全造成實質威脅、破壞和平穩定；既非兩岸民眾與國際社會樂見，也不是負責任現代國家應有表現。

國防部強調，對於台海周邊海、空域動態，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切兵力應處，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

出訪 台海 國軍 國防部 聯合利劍 賴清德 軍演

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