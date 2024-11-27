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影／《軍情站》首艘國造全匿蹤無人攻擊快艇，民間船廠搶頭香

聯合報／ 記者徐宇威 董子誠 石偉民／桃園即時報導
哥倫遊艇將在28日發表的無人水上載具，為國內首款自始以匿蹤無人攻擊載具進行設計的無人船舶。記者徐宇威／攝影
哥倫遊艇將在28日發表的無人水上載具，為國內首款自始以匿蹤無人攻擊載具進行設計的無人船舶。記者徐宇威／攝影

立法院預算會期正在審查114年度國防預算，其中牽涉無人艇研發，並列入機密項目的「快奇專案」，經媒體披露中科院編列預算8億1200萬元，並委由龍德造船打造4艘攻擊型無人艇與其控制系統，但船尚未造出卻被立委馬文君在13日立院質詢時公開質疑造價比反艦飛彈還要高昂。而實際上，攻擊型無人艇的研發早已被國內其他廠商捷足先登，甚至在構型設計與成本控制上還略勝一籌。

在114年度國防政策可能將重點從無人機轉入無人艇研發，國內幾家廠商也磨刀霍霍，主要可分為類似烏克蘭自殺無人艇採用的半潛艇與歐美主流無人船採用的傳統快艇兩大類。其中龍德-中科院、雷虎-科建鋁船採用噸位較小的半潛艇式；中信造船、罡旻公司與哥倫遊艇則是採用傳統快艇的形式。其中除了中科院與龍德的「快奇專案」因預算在審而未研發完成，其餘民間公司在自行投資研究下均已有研發定稿後的原型產品問世。

在目前現有廠商開發項目中最新出現的，是將在本月28日發表，由帆船與賽艇起家的哥倫遊艇所製造的「食人魚」攻擊無人艇載台。在初始設計即為無人艇，採用高速船身同時具備匿蹤構型與塗料披覆。動力使用兩具水底排氣的內藏式噴水推進器，航速超過55節(100公里/小時)並具備自動扶正機制。850公斤的載重可依任務不同使用長航程油箱或是裝載500公斤的高爆彈藥，並可搭載4枚穿甲型遊蕩彈藥。在遙控系統上可在單一介面進行一對多控制，同時也保留多種通訊構聯的裝備空間。目前此型無人快艇已開發完成，但組裝階段仍在持續，在年底進行廠區測試後，預計明年初將會在北部港口進行海試。

無人艇在俄烏戰爭中大放異彩，尤其在2023年7月17日炸斷克里米亞大橋一戰成名，後又在今年3月5日黑海艦隊總部擊傷新銳的22160型巡邏艦謝爾蓋．科托夫號（Sergey Kotov），展現其戰術應用上的高度價值。

中科院 國防預算

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