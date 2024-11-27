賴總統將出訪南太3友邦 路透：共軍恐在台周邊軍演

路透社報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國未來幾天可能將以總統賴清德即將出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。

總統上任後將啟動首次元首外交，11月30日出發、12月6日返國為期一週，將率團前往太平洋友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國，展開「繁榮南島智慧永續」之旅，

路透社引述消息人士說法報導，賴總統這次出訪可能過境美國夏威夷或關島。

對此，外交部次長田中光日前曾表示，相關過境安排仔細規劃中，目前不方便對外透露。

4名知情的區域官員表示，北京可能會在12月6日前後進行軍演，但由於事涉敏感，這些官員拒絕透露姓名。

中國國防部和國台辦皆未回應置評要求，不過北京當局已敦促美方不要允許賴清德過境。

台灣國防部和白宮也未回應置評要求。

中國今年已在台灣周邊舉行兩輪大型軍演，向台灣施壓，一次在5月，一次在10月，分別稱為「聯合利劍－2024A」和「聯合利劍-2024B」。

台灣安全官員表示，中國可能將正在南海或東海進行的軍事活動「重新包裝」，將其移至更近台灣的位置，並重新命名為「聯合利劍-2024C」。

消息人士說，賴總統出訪期間，北京可能會擴大定期舉行的「聯合戰備警巡」規模，這通常包括在台灣附近進行海軍和空軍演習，並在賴總統訪問行程尾聲展開「具針對性」的軍演。

消息人士補充說，有20至30艘中國海軍艦艇參與本週在南海舉行的軍事行動。