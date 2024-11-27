快訊

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

班加不完、房買不起！鐵飯碗生鏽 年輕公務員南漂求生

賴總統將出訪南太3友邦 路透：共軍恐在台周邊軍演

中央社／ 台北27日綜合外電報導

路透社報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國未來幾天可能將以總統賴清德即將出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。

總統上任後將啟動首次元首外交，11月30日出發、12月6日返國為期一週，將率團前往太平洋友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國，展開「繁榮南島智慧永續」之旅，

路透社引述消息人士說法報導，賴總統這次出訪可能過境美國夏威夷或關島。

對此，外交部次長田中光日前曾表示，相關過境安排仔細規劃中，目前不方便對外透露。

4名知情的區域官員表示，北京可能會在12月6日前後進行軍演，但由於事涉敏感，這些官員拒絕透露姓名。

中國國防部和國台辦皆未回應置評要求，不過北京當局已敦促美方不要允許賴清德過境。

台灣國防部和白宮也未回應置評要求。

中國今年已在台灣周邊舉行兩輪大型軍演，向台灣施壓，一次在5月，一次在10月，分別稱為「聯合利劍－2024A」和「聯合利劍-2024B」。

台灣安全官員表示，中國可能將正在南海或東海進行的軍事活動「重新包裝」，將其移至更近台灣的位置，並重新命名為「聯合利劍-2024C」。

消息人士說，賴總統出訪期間，北京可能會擴大定期舉行的「聯合戰備警巡」規模，這通常包括在台灣附近進行海軍和空軍演習，並在賴總統訪問行程尾聲展開「具針對性」的軍演。

消息人士補充說，有20至30艘中國海軍艦艇參與本週在南海舉行的軍事行動。

出訪 國防部 賴清德 軍演

延伸閱讀

川金會將再現！路透：川普團隊正在討論與金正恩「進行直接會談」

紐時曝西方官員曾議論向烏克蘭提供核武 俄前總統：可視為準備對俄核戰

墨西哥總統警告關稅不利美、墨 將致函川普

幕後／賴清德是資深球迷！向冠軍選手討教滑球、大談直球奧妙

相關新聞

「失落的巫毒飛行員」謝翔鶴辭世 享耆壽94歲

空軍前第四中隊飛行員謝翔鶴，今天凌晨因病過世，享耆壽94歲。謝翔鶴曾任空軍偵察機飛行員，擔任偵照大陸任務時遭共機擊落被俘...

影／《軍情站》首艘國造全匿蹤無人攻擊快艇，民間船廠搶頭香

立法院預算會期正在審查114年度國防預算，其中牽涉無人艇研發，並列入機密項目的「快奇專案」，經媒體披露中科院編列預算8億...

部隊鍋EP195｜從零開始打造國內首艘匿蹤攻擊無人艇 設計有何特殊之處？

烏克蘭在戰爭中以無人艇炸斷俄羅斯克里米亞大橋讓USV一戰成名。除了國際廠商外，我國中科院以及國內也有幾家廠商向這個市場磨刀霍霍。本集部隊鍋專訪國內首艘以全匿蹤、全無人、配備武裝規格打造無人水上攻擊載具的廠商，一探究竟如何從零開始，打造無人攻擊快艇。

海巡女下士洩密大陸 管碧玲：手邊還有案件監控中

海巡署一名女性下士為了7萬元，販售國家機密給中國大陸，法院判刑6年2個月。海洋委員會主委管碧玲今天表示，中國滲透無孔不入...

海委會書面報告42頁創紀錄 揭大陸灰色地帶認知作戰

立法院內政委員會今天邀請海洋委員會主委管碧玲業務報告，並備質詢，海委會書面報告高達42頁，創下紀錄，內容包括因應國安及治...

梨山計畫／助美設雷達站參數卻不給我方 蔣經國圖什麼

蔣經國樂意與美方中情局進行祕密軍事合作「梨山計畫」，有其不得不的理由，主要是因為1960年代的美國政治環境，對台灣不利。 中情局1965年起設置在台灣的長程雷達，其中有代號是Checkrote，這是專門偵測中共飛彈而研發的雷達天線。 資深記者高凌雲從解密檔案中抽絲剝繭，告訴你為何這項中情局與台灣的軍事合作，走得很辛苦。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。