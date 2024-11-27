快訊

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

慶祝中華隊世界冠軍 藏壽司限期2天全台分店8折優惠

海巡女下士洩密大陸 管碧玲：手邊還有案件監控中

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
海委會主委管碧玲上午出席立法院內政委員會報告業務概況並備質詢。就海巡署一名女性下士將海巡署機密資料洩漏給中國，遭法院判刑6年2個月一事，管碧玲表示手中還有案，呼籲大家勇於自首，嚴厲監控中。記者黃義書／攝影
海委會主委管碧玲上午出席立法院內政委員會報告業務概況並備質詢。就海巡署一名女性下士將海巡署機密資料洩漏給中國，遭法院判刑6年2個月一事，管碧玲表示手中還有案，呼籲大家勇於自首，嚴厲監控中。記者黃義書／攝影

海巡署一名女性下士為了7萬元，販售國家機密給中國大陸，法院判刑6年2個月。海洋委員會主委管碧玲今天表示，中國滲透無孔不入，提高檢舉獎金，鼓勵內部檢舉，手中也還有案件正在嚴密監控，希望涉及不法的人勇於自首。

海巡署吳姓女下士因缺錢，2023年底執勤時以智慧型手機拍攝演練紀錄、工作報告等機密文件，以通訊軟體上傳給大陸籍人士，獲得對方7萬3528元報酬，法院判處6年2個月。

管碧玲今天赴立法院內政委員會進行業務報告，並備質詢。民進黨立委王美惠指出，根據目前報導，該下士僅因7萬元就販賣國家機密，而且疑似主動接觸中國方面來販售機密．還想糾同事一起出賣業務機密，後被同事嚴正拒絕，顯示多數海巡人員仍然非常愛國且忠誠、正義。

王美惠表示，從這個案例，發現中國想滲透台灣的情事從未停止，且有越來越嚴重的現象，海巡人員需要全面檢討。

管碧玲回應，中國會透過地下錢莊，來針對特定人員設套，讓他們欠下債務，藉此逼破販賣機密，中國方面甚至開出一張身分證影本5萬元的價碼，所以海委會有律師團隊，希望海巡同仁遇到狀況可以尋求協助。

民進黨立委黃捷指出，近期洩密案件層出不窮，國防部日前查出有宮廟及黑道被中共吸收發展為共諜，如今更滲透至海巡署，對國家安全構成重大威脅，呼籲海委會應加強防堵措施，讓國人重拾對國安體系的信心。

管碧玲說，中國滲透無孔不入，除提高檢舉獎金，並透過各管道宣導，讓同仁知道若達軍事機密洩密等級，最高可判處無期徒期，但難免有害群之馬，手上還有一些案件在監控，希望涉及不法的人勇敢自首，其行為都有人在看，不要以為洩密別人都不知道。

海巡署 王美惠 管碧玲

延伸閱讀

海巡女下士洩密中國遭判刑 管碧玲：手中還有其它案件

陸海警船頻入台灣限制水域 今年已54次

反制灰色侵擾！「海巡節」前辦講座 管碧玲：確保迅速應處

海巡連江艦交船 配鎭海火箭彈武器系統

相關新聞

「失落的巫毒飛行員」謝翔鶴辭世 享耆壽94歲

空軍前第四中隊飛行員謝翔鶴，今天凌晨因病過世，享耆壽94歲。謝翔鶴曾任空軍偵察機飛行員，擔任偵照大陸任務時遭共機擊落被俘...

海巡女下士洩密大陸 管碧玲：手邊還有案件監控中

海巡署一名女性下士為了7萬元，販售國家機密給中國大陸，法院判刑6年2個月。海洋委員會主委管碧玲今天表示，中國滲透無孔不入...

海委會書面報告42頁創紀錄 揭大陸灰色地帶認知作戰

立法院內政委員會今天邀請海洋委員會主委管碧玲業務報告，並備質詢，海委會書面報告高達42頁，創下紀錄，內容包括因應國安及治...

梨山計畫／助美設雷達站參數卻不給我方 蔣經國圖什麼

蔣經國樂意與美方中情局進行祕密軍事合作「梨山計畫」，有其不得不的理由，主要是因為1960年代的美國政治環境，對台灣不利。 中情局1965年起設置在台灣的長程雷達，其中有代號是Checkrote，這是專門偵測中共飛彈而研發的雷達天線。 資深記者高凌雲從解密檔案中抽絲剝繭，告訴你為何這項中情局與台灣的軍事合作，走得很辛苦。...

今年第3度！美軍P-8A巡邏機穿越台海 國軍全程監控

國防部證實，美軍一架P-8A反潛巡邏機，今天上午由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正...

台海衝突升級怎辦？菲國證實有應變計畫 再提泰風導彈

日本共同社日前披露，美國和日本打算制定聯合軍事計畫，因應台灣海峽可能發生的緊急狀況，包括在菲律賓部署飛彈。對此，菲律賓軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。