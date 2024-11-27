海巡女下士洩密大陸 管碧玲：手邊還有案件監控中

海巡署一名女性下士為了7萬元，販售國家機密給中國大陸，法院判刑6年2個月。海洋委員會主委管碧玲今天表示，中國滲透無孔不入，提高檢舉獎金，鼓勵內部檢舉，手中也還有案件正在嚴密監控，希望涉及不法的人勇於自首。

海巡署吳姓女下士因缺錢，2023年底執勤時以智慧型手機拍攝演練紀錄、工作報告等機密文件，以通訊軟體上傳給大陸籍人士，獲得對方7萬3528元報酬，法院判處6年2個月。

管碧玲今天赴立法院內政委員會進行業務報告，並備質詢。民進黨立委王美惠指出，根據目前報導，該下士僅因7萬元就販賣國家機密，而且疑似主動接觸中國方面來販售機密．還想糾同事一起出賣業務機密，後被同事嚴正拒絕，顯示多數海巡人員仍然非常愛國且忠誠、正義。

王美惠表示，從這個案例，發現中國想滲透台灣的情事從未停止，且有越來越嚴重的現象，海巡人員需要全面檢討。

管碧玲回應，中國會透過地下錢莊，來針對特定人員設套，讓他們欠下債務，藉此逼破販賣機密，中國方面甚至開出一張身分證影本5萬元的價碼，所以海委會有律師團隊，希望海巡同仁遇到狀況可以尋求協助。

民進黨立委黃捷指出，近期洩密案件層出不窮，國防部日前查出有宮廟及黑道被中共吸收發展為共諜，如今更滲透至海巡署，對國家安全構成重大威脅，呼籲海委會應加強防堵措施，讓國人重拾對國安體系的信心。

管碧玲說，中國滲透無孔不入，除提高檢舉獎金，並透過各管道宣導，讓同仁知道若達軍事機密洩密等級，最高可判處無期徒期，但難免有害群之馬，手上還有一些案件在監控，希望涉及不法的人勇敢自首，其行為都有人在看，不要以為洩密別人都不知道。