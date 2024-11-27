「失落的巫毒飛行員」謝翔鶴辭世 享耆壽94歲

空軍前第四中隊飛行員謝翔鶴，今天凌晨因病過世，享耆壽94歲。謝翔鶴曾任空軍偵察機飛行員，擔任偵照大陸任務時遭共機擊落被俘，被關押勞改21年後才獲釋回台，不過遭軍方勒令退伍，直到民國100年才得到官方頒授獎章獲得平反。

謝翔鶴生於民國19年8月15日，空軍官校35期畢業，曾擔任空軍第六偵察大隊飛行員，多次執行偵照大陸沿海任務。民國53年12月18日駕駛RF-101A「巫毒式」偵察機偵照大陸東南沿海時，於浙江外海遭中共殲六戰機擊落，跳傘被俘，其間正值文化大革命期間，他歷經勞改等磨難，遭關押21年，直到民國74年獲釋回台，是北京釋放最後一批國共內戰戰俘。

不過謝翔鶴回台後，在當年政府漢賊不兩立的保守態度下，遭空軍勒令退伍，從此被軍方漠視對待。直到冷戰時期空軍特種任務逐漸公開並受到國人理解，於民國100年空軍第12戰術偵察機隊76周年隊慶時，由時任參謀總長林鎮夷代表國防部長高華柱頒發「干城甲種二等獎章」，終於獲得官方的平反。