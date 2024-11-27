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賴總統主持陳世輝等將官晉任授階 勉勵成國軍典範

中央社／ 台北27日電

總統賴清德今天主持將官晉任授階典禮，包括晉任中將的新任空軍作戰指揮部副指揮官陳世輝與7位新科少將，總統表示，未來的挑戰更加複雜，期許以更高的標準要求自己，持續提升專業能力，成為國軍的典範。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，主持中華民國113年12月將官晉任授階典禮，他致詞表示，將軍是國軍重要的領導幹部，今日的晉任除了代表在專業上的傑出表現外，也希望能肩負起更大的責任，帶領國軍持續前進。

總統指出，陳世輝擔任空軍聯隊第一聯隊隊長時，不論是戰機的妥善率或隊上飛官的表現都非常亮眼，也跟官兵共同完成各項任務，感謝陳世輝堅定守護領空，讓人民感到安心。

總統說明，這次7位新科少將黃世全、許育瑞、盧華偉、徐潤武、杜旻育、林猷翔、陳韋宗，在各自領域的貢獻包括後勤整備、醫療精進、公衛防疫、情報蒐整、戰機接裝換訓、軍規商用無人機採購等，讓國軍採購力量獲得提升，卓越表現為國家奠定基礎。

總統提到，未來的挑戰更加複雜，期許以更高的標準要求自己，持續提升專業能力，成為國軍的典範。

總統也向現場的國軍眷屬表達敬意，讓國軍沒有後顧之憂，為了守護國家安全，一起貢獻心力。

總統強調，政府也會持續落實各項國防改革，並給予國軍更大的支持，希望將軍們持續強化國防組織效能，共同打造現代化、知識化、專業化的優質部隊，確保國家以及區域的安全穩定。

國軍 國防部 賴清德

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