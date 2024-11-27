海委會書面報告42頁創紀錄 揭大陸灰色地帶認知作戰

立法院內政委員會今天邀請海洋委員會主委管碧玲業務報告，並備質詢，海委會書面報告高達42頁，創下紀錄，內容包括因應國安及治安應處、推動遊憩示範區開啟海域安全 AI 時代、海汙應處實兵演練等面向，面對灰色地帶戰術及生態與氣候變遷，海委會將改善執法、工具、待遇三大環境，完善制度面。

海委會書面報告指出，近年中國大陸頻以軍機、軍艦、公務船、海洋調查船或民兵漁船等，襲擾我國海域，並藉特殊事件加大灰色地帶襲擾力度，以達認知作戰目的，已與各國安單位建立海域情資交流機制，交換、比對周邊海域可疑威脅目標，並依相關勤務SOP落實執行，強化偵知、識別效能，妥適應處各類狀況。

海委會辦理「海線安全國際會議」與美國、澳洲、日本、英國、印度、韓國、菲 律賓、越南等8個國家的專家學者，共同探討全球海洋安全及國際合作的發展方向，就建構國家海域意識能量行動方針、強化我國海域意識-擴大海上與太空衛星連結及加強印太海域意識相關國際交流與合作等議程討論，強化國際合作，確保海洋安全和區域穩定。

依據行政院召開審查會議「國土一體、海陸分治」政策方向結論，持續推動海域管理法草案立法工作。另外，續推海洋保育法相關子法法制作業，研訂海洋保育法相關子法與配套措施，預計分二階段公布施行，並結合國家海洋政策白皮書及台灣海域生態守護中長程個案計畫等，落實全民共同保護海洋的目標。

查緝維護海岸治安部分，精進蒐研及溯源貫徹政府新世代反毒策略，協調法務部、司法院及航港局等單位，研商強化限制出境出海人員檢查與監控，提升查緝偷渡 效率並與境外執法單位合作及交流情資，嚴防走私偷渡，拒毒於關口及岸際，並運用大數據研析，溯源追查幕後犯罪集團。

因應中國大陸抽砂船於金門、馬祖及台灣灘海域盜採海砂，嚴重破壞海洋環境及自然生態，海委會持續掌握陸船動態取締不法越界抽砂，今年迄今無越界盜砂情事。此外，本年完成馬祖海域受違法抽砂影響專案調查及監測計畫6個調查樣區採樣作業，以及510平方公里海底地形探測，建立馬祖盜砂熱區基礎生態資料。

為鼓勵國內業者發展友善海洋商品，降低海洋環境負荷，同時促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，海委會研擬「友善海洋標章作業要點草案」，推動友善海洋標章。