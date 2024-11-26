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今年第3度！美軍P-8A巡邏機穿越台海 國軍全程監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部證實，美國海軍一架P-8A海神式反潛巡邏機穿越台灣海峽，為美軍P-8A今年第三度飛越台海。圖／聯合報系資料照片
國防部證實，美國海軍一架P-8A海神式反潛巡邏機穿越台灣海峽，為美軍P-8A今年第三度飛越台海。圖／聯合報系資料照片

國防部證實，美軍一架P-8A反潛巡邏機，今天上午由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

美國海軍第七艦隊稍早表示，美國海軍一架P-8A海神式反潛巡邏機在國際空域飛越台灣海峽。第七艦隊重申，美國根據國際法在台灣海峽進行行動，維護各國的航行權利和自由。

第七艦隊強調，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，該機飛越台灣海峽表明了美國對自由開放的印太地區的承諾。

根據統計，這是美軍P-8A反潛機今年第三度通過台海，前二次分別是4月17日、今年9月17日。

P-8A「海神式」反潛巡邏機是波音公司以波音737-800客機的機體為基礎研發，飛行速度可以超過每小時900公里，最大航程可達8300公里，美軍用於長程海上巡邏、監視及情報蒐集等任務，目前美軍及友盟國家在琉球嘉手納基地即派駐有P-8A反潛機。

台灣海峽 美國 美軍

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