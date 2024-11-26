4架F-16伴飛、放熱焰彈！奧運規格迎12強賽英雄

中華隊在2024世界棒球12強賽奪得冠軍的史上最佳成績，代表團在昨天晚間返抵國門，空軍派出4架F-16戰機升空迎接，並施放熱焰彈，照亮夜空。這也是空軍繼今年8月巴黎奧運後，再次派出F-16戰機執行迎接中華代表團的伴飛任務。

中華代表團昨天搭乘華航CI105航班，原定日本時間下午5時45分出發，不過受到航班繁多影響而延遲半個多小時起飛，不過空軍伴護任務不受影響。根據青年日報報導，伴飛任務整備工作於昨天下午3時開始進行；飛行員完成任務提示及起飛前檢查後於晚間7時15分由嘉義空軍基地起飛前往目標空域。這也是空軍第四聯隊繼巴黎奧運後，今年第二度擔任這項任務。

當華航班機進入我國防空識別區（ADIZ）並由我方管制後，任務機趨前保持在班機左右兩側，間隔1500呎處執行伴飛護航任務。飛行員在與機長通聯，確認安全無虞後投放熱焰彈，歡迎中華代表隊凱旋歸來。

國防部表示，這項任務比照2021年東京奧運及2024年巴黎奧運，由空軍伴飛國家英雄回國，這是國軍的榮幸，也感謝代表團所有選手、教練團及全體後勤人員的付出、努力。軍方同時強調，熱焰彈為空中訓練必要耗材，庫存均依年度訓耗補充，數量充足，此次伴飛迎接任務使用熱焰彈數量極少，不影響戰演訓任務。 空軍F-16機群迎接伴飛搭載12強棒球賽中華代表團的華航班機。圖／軍聞社提供 空軍F-16機群迎接伴飛搭載12強棒球賽中華代表團的華航班機，飛行員完成任務提示及起飛前檢查後於晚間7點15分由嘉義空軍基地起飛。圖／國防部發言人臉書

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