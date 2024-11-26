【重磅快評】罵美國賺軍火財 不如檢討自己是否「盤子」

國軍「獵鴞」計畫向美採購攻擊無人機，卻傳出價格如雲霄飛車起伏：本案去年列為機密預算在立院審查，軍方宣稱總價60億元；今年六月美國五角大廈公告，折合新台幣卻高達115億元，國防部因此提高預算額度，但就在預算書送到立院前，美方新報價又變成55億元。國防部因此提議，利用多出來的60億預算，增購更多無人機，此舉引發在野黨立委質疑，是否刻意藉機增購；執政黨立委也要求軍方提供更多數據，不肯立刻埋單。

國軍打算採購的攻擊無人機，包括人員殺傷與反裝甲兩類：前者是美國陸軍使用的彈簧刀（Switchblade）300，後者原打算買彈簧刀600，但美軍陸戰隊引進另一家公司的Altius600M，由於性能更先進，我方便接受建議隨同轉向。也因如此，從我方角度看同一筆軍購，美方提出報價的單位，卻分屬陸軍與海軍。

以往對美軍購，也曾出現美方提報國會金額與我方編列預算數字出現落差，最明顯例子是M1A2戰車，我方只編405億元，美方公告金額高達20億美元，預算嚴重不足，只得削減零附件與彈藥數量。相較之下，戰車案顯然是我方過度低估，此次無人機案先暴漲又暴跌，更像美方報價時搞了烏龍。如果細查立院外交國防委員會成員的發言，出身國防部副部長，在國軍與華府都人脈豐富的陳永康，以及長期擔任委員會召委，常配合軍方操作議題的的王定宇，兩人口中都隱然可嗅出，箇中皮裡陽秋。

上周國防部宣布，軍火大廠雷神公司浮報對外軍售款項被美國政府查獲，認罪賠償我方新台幣50餘億元；此時又傳出無人機報價暴起暴跌，難免激發新一波「疑美論」。然而，這些例子確實證明，美國政府行政作業未必精準，也顯示美國軍火商確實會鑽漏洞，賺取合理額度之外的利益。

然而另一角度看，美國政府的主計部門，能從帳目中揪出廠商訛詐盟國；對台軍售發生估價錯誤，也願老實告知我方，顯示美國身為頭號武器賣家，軍工複合體雖然影響政策，產品更價格不菲，卻不失「真小人」明碼標價。反之，國軍向本土廠商的採購，不管是廠商在資格與帳目上搞鬼，或是承辦人員謀不臧，類似狀況往往更多、更複雜，更無法及時發現。

這暴露的最大問題是，在軍購乃至一切公家採購中，政府必須要有足夠的能力，扮演耳聰目明的有腦買家，而非將不生弊端的關鍵，寄望於廠商「不欺暗室」。

例如拉法葉艦採購爆發佣金案，我方得以索回200多億元價款，就是因為當初訂約時，堅持加入排佣條款。反之，如果制度出現漏洞，承辦者缺乏專業能力與操守，就會給廠商可乘之機。諷刺的是在此方面，近年國軍的表現，非但比不過當年拉法葉簽約時代的前輩，更不如作為軍售賣家的美國政府。

獵鴞計畫突然多出60億元可用，應該如同國防部期待，藉機便宜行事，增加採購數量？或是以財政紀律為優先，既然超額編列，就該退回國庫？軍方必須拿出更多數據，說服立委乃至社會大眾，才有可能如願。

國防部更應檢討的是，不管是外購或自製武器，本身執行軍事投資的人力素質，能否在條文與數字煙海中發現問題，剔除不該花的浪費；而非淪為只會乖乖掏錢的「盤子」，被國內外廠商牽著鼻子走，當了冤大頭還不自知。