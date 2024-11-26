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海鯤號交艦又延長4年 立委：通過測試前不該再編預算

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
海軍司令部證實「海鯤號」原型艦泊港測試已發現10多項缺失需改正，後續艦將採「2+3+2」模式建造。圖／聯合報系資料照片
海軍司令部證實「海鯤號」原型艦泊港測試已發現10多項缺失需改正，後續艦將採「2+3+2」模式建造。圖／聯合報系資料照片

潛艦國造首艘「海鯤號」去年9月辦了下水典禮，立委馬文君說，至今超過400天，僅泊港測試，就有數十項缺失，海軍卻將交艦日期延長4年到2029年，製造7艘傳統潛艇耗資2800億、長達14年，還有效益嗎？政府應重新評估必要性，不要浪費國防預算

馬文君說，海鯤號根本沒出過海，遑論通過海試，通過了海試，還有作戰測試。海軍一邊宣稱，最快明年春天就能進行海試，卻低調將海鯤號交艦結案的日期展延四年，要到2029年。

她說，去年黃曙光與郭璽兩人一搭一唱，把海鯤號技術戰力吹上了天。改朝換代之後不受重用，郭璽又搖身一變成了「爆料者」詆毀唱衰，改口海鯤號「心臟」裝備，根本沒到貨。

但是賴政府的造艦計畫，7艘潛艦耗資2800多億元，交艦期程就算一切順利，也長達14年，2040年的戰場環境，武器裝備，戰略戰術，還需要90年代的柴油潛艦？這筆預算用來造無人機，無人艇，不會更有效益嗎？

馬文君提案，在海鯤號通過測試之前，不該再編預算。14年2800多億，橫跨四個總統任期的傳統潛艦造艦計畫，也應該重新評估必要性。她也呼籲民進黨政府，不要用情緒性語言煽動民粹，反對立委行使權責，浪費國防預算，錯置國防資源，才是真正的出賣國家。

國防預算 海鯤號 馬文君

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