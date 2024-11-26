13中共機艦出海 國軍監控應處

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現5架次中共軍機、7艘共艦及1艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（25）日清晨到今（26）日清晨6時為止，共計偵獲共機5架次、共艦7艘及公務船1艘持續在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時24分到下午2時22分，有4架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中3架次曾跨越中線。

西南空域方面，從昨天上午8時20分到中午12時38分，曾發現中共輔戰機1架次進入我西南空域後轉向南方脫離我防空識別區。