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對美軍購攻擊型無人機報價減半 綠也質疑

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
對美採購2款攻擊型無人機 製表／程嘉文
對美採購2款攻擊型無人機 製表／程嘉文

我國向美採購兩款攻擊型無人機，包括六八五套人員殺傷用的彈簧刀三○○型，以及二九一套反裝甲的Altius 600M型。本案去年向立院提出時，金額是新台幣六十億餘元；今年六月美國五角大廈公告，卻高達一一五億元；八月底美方提交我方發價書，又降為五十五億元。國防部表示，希望能利用多出額度，向美方增購反裝甲無人機，但朝野立委並未點頭，要求軍方進一步溝通。

採購攻擊型無人機的計畫代號「獵鴞」，期程為二○二四至二○二六年度。去年立院審查二○二四年度預算時，美方尚未正式公告出售，因此採機密預算編列，金額廿七點七億元。今年八月底出爐的二○二五年預算書，首度列入公開預算，總金額為一一五億餘元。然而，日前傳出發價書總金額僅五十五億元，立院外交及國防委員會因此要求國防部專案報告。

民進黨立委羅美玲質疑，金額為何落差如此巨大？我方有無向美方反映？

國防部長顧立雄指出，美方提出一一五億元數字時，曾向我方說明，這是綜合計算各項支出的最高價格；他希望立院支持以多出的六十億元，增購更多反裝甲無人機。

國民黨立委陳永康說，軍售案展現美國對我國支持，我方雖相信美方，但中間可能有疏忽；出現如此龐大價格落差，除了美方內部檢討，我方也可提出要求美國改進。

國民黨立委馬文君質疑，軍方是否故意先編出天價，再利用剩餘款去增購？陸軍參謀長陳建義中將說，如果重啟建案，恐怕要到二○三○至二○三一年才能獲得。馬文君說，無人機進步非常快，是否需一次買這麼多？就算真有必要增購，可用戰備急需之名建案，例如先前採購岸置魚叉飛彈，立委也都願支持。

擔任輪值召委的民進黨立委王定宇說，軍售案從發價、核價到稽核，都是美軍負責。我方雖信任美方，但案子出現價格不一，國軍也該自己好好做功課。

王定宇表示，本案最後要另建新案、增購、繳回預算，使用單位都需有數量依據作佐證，但目前報告都沒有這些資訊，因此昨天不作決議，要求陸軍繼續向立委溝通。

國防部 美國 馬文君

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