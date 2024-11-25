陸4艘海警船今下午航入金門海域 海巡巡防艇監控驅離
近期受東北季風影響海象惡劣，今天氣好轉，大陸4艘海警船下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，2小時後陸船航出。
海巡署調查，大陸海警船「14609」、「14608」、「14513」、「14515」，今下午2時50分各自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面由外向內航入我國水域；海巡署金馬澎分署偵獲接近我國限制水域，調度4艘巡防艇驅離。
巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，宣告我方執法立場，並蒐證驅離，海警船在巡防艇監控下，下午5時航出，歷時2小時10分。
海巡署表示，海警船於交通繁忙重要航道，對我進行灰帶襲擾，無益兩岸對等交流，呼籲陸方應體認區域和平穩定的重要性，停止類似侵擾舉措；面對海警船編隊侵擾，海巡署秉持不挑釁、不退讓原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言