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陸4艘海警船今下午航入金門海域 海巡巡防艇監控驅離

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
大陸4艘海警船今下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，兩小時後陸船航出。圖／海巡署提供
大陸4艘海警船今下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，兩小時後陸船航出。圖／海巡署提供

近期受東北季風影響海象惡劣，今天氣好轉，大陸4艘海警船下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，2小時後陸船航出。

海巡署調查，大陸海警船「14609」、「14608」、「14513」、「14515」，今下午2時50分各自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面由外向內航入我國水域；海巡署金馬澎分署偵獲接近我國限制水域，調度4艘巡防艇驅離。

巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，宣告我方執法立場，並蒐證驅離，海警船在巡防艇監控下，下午5時航出，歷時2小時10分。

海巡署表示，海警船於交通繁忙重要航道，對我進行灰帶襲擾，無益兩岸對等交流，呼籲陸方應體認區域和平穩定的重要性，停止類似侵擾舉措；面對海警船編隊侵擾，海巡署秉持不挑釁、不退讓原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。

大陸4艘海警船今下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，兩小時後陸船航出。圖／海巡署提供
大陸4艘海警船今下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，兩小時後陸船航出。圖／海巡署提供
大陸4艘海警船今下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，兩小時後陸船航出。圖／海巡署提供
大陸4艘海警船今下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，兩小時後陸船航出。圖／海巡署提供

中國海警船 海巡署 金門 驅離

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