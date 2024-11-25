陸4艘海警船今下午航入金門海域 海巡巡防艇監控驅離

近期受東北季風影響海象惡劣，今天氣好轉，大陸4艘海警船下午航入金門海域，海巡署出動巡防艇監控驅離，2小時後陸船航出。

海巡署調查，大陸海警船「14609」、「14608」、「14513」、「14515」，今下午2時50分各自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面由外向內航入我國水域；海巡署金馬澎分署偵獲接近我國限制水域，調度4艘巡防艇驅離。

巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，宣告我方執法立場，並蒐證驅離，海警船在巡防艇監控下，下午5時航出，歷時2小時10分。