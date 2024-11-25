嚴審潛艦國造預算 黃珊珊：不因個人關係影響判斷

明年度國防部編列「潛艦國造第三階段後續艦籌建」近20億元，部分國民黨立委提案減列或刪除預算，民眾黨立委黃珊珊今天表示，自己來自軍人家庭，哥哥更是潛艦國造的重要推手，不過嚴格把關相關預算，也是立法委員的天職，她不會因為個人關係影響客觀判斷。

有關潛艦國造第三階段後續艦籌建，國防部編列預算19億9600萬5000元，國民黨立委徐巧芯提案減列17億9600萬5000元，國民黨立委黃仁、馬文君則將提案全數刪除，遭到民進黨立委抨擊替中共弱化我國防安全，並且讓國際懷疑台灣自保決心，根本背叛台灣人。

黃珊珊透過臉書發文表示，立法院今天開始審查財政委員會各單位預算，自己也提出很多提案凍結預算、要求各單位提出檢討報告，明年度的總預算高達3兆元，今年則是超徵4000億元，每一筆錢都應該用在刀口上，立法院當然要好好監督，在野黨更是責無旁貸，沒有例外。

黃珊珊說明，民眾黨的基本主張是提升國防預算、加強台灣自我防衛力量，民眾黨主席柯文哲參選總統期間，也支持提高國防預算到GDP的3%，現在僅有2.45%，還有成長空間，但是增加的國防預算，一定要符合台灣需要，該花的要花，不該花的更不能浪費。

黃珊珊強調，包括全民國防、各項基礎建設、軍購、軍隊訓練、整體國防戰力提升都很重要，國艦國造與國機國造更是台灣自主防衛的重要基石。

黃珊珊說，有關潛艦國造預算，她個人認為必須以第一艘原型鑑測試結果作為基礎，「就算造一輛車也要上路測試，才知道能否勘用及符合國家戰力需求，也才能如實編列未來幾年高達數千億的國造潛艦經費」。

黃珊珊表示，自己來自軍人家庭，哥哥更是海軍潛艦國造的重要推手，因此絕對支持國家建構自我防衛的武力，但是嚴格把關相關預算，也是立法委員的天職，她不會因為個人關係影響客觀判斷，而民眾黨也會秉持理性、務實與科學的態度對待每一筆預算，嚴格監督為人民把關。