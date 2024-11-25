快訊

12強賽／奪冠遊行啦啦隊18人名單曝光 一粒將現身跳「尚勇」

陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

是你嗎？7-ELEVEN開出5張特別獎發票 超級幸運兒買咖啡中千萬

顧立雄：潛艦預算每年送立院審議 海測通過後才動用

中央社／ 台北25日電
立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「獵鴞專案執行規劃」並備質詢，國防部長顧立雄（左）出席。聯合報記者邱德祥／攝影
立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「獵鴞專案執行規劃」並備質詢，國防部長顧立雄（左）出席。聯合報記者邱德祥／攝影

國民黨立委徐巧芯今天質詢表示，同意國造潛艦要有後續艦，但國軍不應一次編列長達10年預算，而是分階段建案。國防部顧立雄強調，一定等海上測試（SAT）通過才動用，且每年均送立法院審議。

針對114年度「潛艦國造-第三階段後續艦籌建」編列預算新台幣19億9600萬5000元，但國民黨立委徐巧芯認為，應採階段性造艦，因此提案減列17億9600萬5000元，僅留2億作為明年先期簽約預算。

顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「獵鴞專案執行規劃」，並備質詢。顧立雄會前受訪時對此表示，國防部的態度一直都很清楚，就是先編列預算，等海鯤海上測試（SAT）通過後才會動支，「沒有通過前不會動用一毛錢」。

顧立雄表示，若先編列預算，待民國114年通過SAT後就有預算可使用；若無編列，因海測通過時間點已過8月預算編列期，因此就得到115年才有預算可使用，將影響後續造艦期程且不斷遞延，因此還是希望外界支持。

徐巧芯質詢提到，目前原型艦尚未完成，她可接受今年先編列明年度2艘或3艘的潛艦建案，但一艘都沒完成就直接編列7艘、長達10年的預算，「我目前35歲，等完成後就已經快要50歲」，因此她建議分階段建案，且她個人完全支持；若一次編列7艘，後續出問題，立委很難跟全民交代。

顧立雄再次回應，一定會等SAT通過後才會動用任何一分錢，若沒通過就不會動用；後續相關預算編列，每年都會送立法院審查。

顧立雄也反問徐巧芯，是否同意潛艦要有後續艦；徐巧芯回應，「我同意」，因此顧立雄表示，會視原型艦測試結果分年編列確切預算，並送立法院審議。徐巧芯最後再呼籲，應分階段建案，這樣才好審查預算。

海軍參謀長邱俊榮中將答詢徐巧芯時補充，目前海鯤泊港測試（HAT）的進度約83%至85%（今年9月進度約50%至60%之間），預計114年4月1日起海上測試（SAT），執行到114年9月30日止，目前仍持續針對HAT缺失持續改進中，目前進度正常，就目前現況，可按照規劃在114年11月交艦。

國防部 徐巧芯 潛艦國造 顧立雄

延伸閱讀

美售我無人機報價突減半 顧立雄盼立院支持增購反裝甲無人機

海鯤艦預期11月可依約交船 顧立雄否認郭璽說法

中華隊返台戰機伴飛 顧立雄：鼓舞讓國人感到振奮、感動的時刻

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

相關新聞

顧立雄：潛艦預算每年送立院審議 海測通過後才動用

國民黨立委徐巧芯今天質詢表示，同意國造潛艦要有後續艦，但國軍不應一次編列長達10年預算，而是分階段建案。國防部長顧立雄強...

美售我無人機報價突減半 顧立雄盼立院支持增購反裝甲無人機

陸軍向美國採購兩款攻擊型無人機，發價書價格55億餘元，較原先報價115億餘元少了60億元左右。國防部長顧立雄今天表示，希...

潛艦國造後續預算 黃國昌：依時程編列才負責任

國民黨立委提案刪除潛艦國造後續艦預算，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團支持強化國防自主能量，然而第一艘原型艦時...

藍委喊砍潛艦國造後續艦預算 吳思瑤 : 國防沒有顏色

傳出國民黨立委揚言砍光潛艦國造後續艦預算，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，潛艦沒有顏色，也不是民進黨的，喊話在野立委就事...

海鯤艦預期11月可依約交船 顧立雄否認郭璽說法

國防部在114年度開始編列7艘國造潛艦的建造經費，明年編列19億9600.5萬元。多位國民黨立委對此認為，原型艦海鯤號的...

熱焰彈當煙火？空軍：數量不吃緊 迎國手沒問題

中華隊獲得世界12強棒球賽冠軍，預計今晚返國。賴清德總統指示空軍派出戰鬥機迎接。近年類似儀式為了強化聲光效果，都要戰機發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。