潛艦國造後續預算 黃國昌：依時程編列才負責任

國民黨立委提案刪除潛艦國造後續艦預算，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團支持強化國防自主能量，然而第一艘原型艦時程嚴重落後，而且也沒有完成必要的測試，一口氣編列這麼多預算，未必能夠符合實際需求，按照時程編列預算才是負責任的做法。

民眾黨立法院黨團上午舉行「聽人民的心聲」記者會，分別就財政收支劃分法修法、提高警消退休後所得替代率、國內媒體信任程度、國家傳播通訊委員會（NCC）滿意度等議題公布最新民調。

黃國昌表示，財政收支劃分法的修法刻不容緩，「拖了25年，沒有理由再拖延下去」，民進黨背棄當初的承諾，試圖透過側翼帶風向，聲稱會影響教育及社福預算、中央政府沒有錢做國防，然而從民調結果清楚得知，多數民眾認為必須適度下放財源，同時也重重打臉行政院長卓榮泰，所謂現行版本就是最好的版本。

黃國昌強調，針對重要制度的改革，新國會願意給行政機關時間跟空間，不過如果繼續消極怠惰不作為、抗拒改革，甚至是打臉過去提出的改革主張，背棄對選民做出的承諾，「國會不會永遠等著行政機關，財劃法就是很好的例子」，如今卓榮泰露出狐狸尾巴，擺明就是沒有要修法，希望他可以冷靜傾聽人民的聲音。

黃國昌指出，對於NCC滿意度的民調結果，相信完全不出大家所料，現在的NCC完全喪失社會公信力，而過去的所作所為遭受社會批評，更是從民調結果看得非常清楚，也給未來所有被提名人非常好的警惕，如果賴政府都是看顏色辦事，信賴者就有得分有官做，只會繼續摧毀獨立機關應該有的公信力。

民眾黨立委林國成說，政府要傾聽人民的聲音，然而賴政府執政的方式，根本都是在欺騙台灣人民，立法院通過相關修法，竟然可以違法代理NCC主委，很明顯就是踐踏國會、知法玩法，如果繼續這種一意孤行、唯我獨尊的做法，人民還是會唾棄執政的民進黨。

媒體詢問，國防部編列「潛艦國造第三階段後續艦籌建」近20億元，國民黨立委黃仁、徐巧芯提案全數刪除，民眾黨立委林憶君則提案部分凍結。

黃國昌表示，民眾黨團的立場非常清楚，就是支持強化國防自主能力，增強台灣自我防衛的能力，只要是符合需求的軍事採購，「我們不僅不會阻擋，我們也會支持」，不過潛艦國造的問題，還是在第一艘原型艦，不僅時程嚴重落後，而且也沒有完成必要的測試。

黃國昌說，連第一艘原型艦能否成功，現在都還是個超級大問號，一口氣編列這麼多預算，恐怕未能符合實際需求，民眾黨團秉持務實理性科學，因此就潛艦國造預算部分，總要讓前階段能夠順利完成、展現成效，然後再依照實際時程編列預算，這樣才是比較負責任的做法。