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中華隊今晚返台F-16伴飛！明賴總統接見 英雄大遊行下午登場

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／攝影
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強賽，中華隊勇奪冠軍，總統府今天表示，賴清德總統明天將於總統府接見代表團，並以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行，活動將全程直播，邀請國人共襄盛舉。總統府表示，代表團成員今晚將返抵國門，為慶賀台灣英雄拿下世界冠軍，將由副總統蕭美琴前往接機，賴清德指示返程期間比照奧運模式，由空軍派遣4架F-16V戰機伴飛。

總統府表示，英雄大遊行將於明天下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計下午3時50分抵達總統府，由總統與副總統迎接代表團，代表全體國人感謝他們讓世界看見台灣。

總統府也邀請國人不分你我、風雨無阻，前往遊行路段，共襄盛舉大遊行，用最熱情的歡呼聲，熱烈歡迎台灣英雄光榮返國，感謝他們展現「Team Taiwan」的奮戰精神。

總統府表示，若不便前往遊行現場的朋友，也可於賴清德總統、副總統蕭美琴、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道收看全程直播，邀請國人於線上線下一同為台灣英雄喝采。

直播 總統府 賴清德

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