顧立雄：因家庭經濟因素提前退伍者可再入營
國防部日前修正規則，開放循退場機制提前退伍人員，離營滿1年可申請再入營，但外界曾解讀有品德問題者可再入營。國防部長顧立雄今天解釋，「不適服回役」僅限因經濟、家庭因素退伍者，不包括有品德操守問題的官兵。
顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「獵鴞專案執行規劃」，並備質詢。
民進黨立委王定宇指出，國軍編現比目前出現3個病徵，包括軍官、士官、士兵編現比5年來均呈現下降趨勢，統計自今年10月底止，軍官編現比71/24%、士官編現比77.83%、士兵編現比77.16%，其士官、士兵已跌至8成以下。
王定宇提到，另有主戰部隊的志願役士兵不適服比例偏高，4人中就有1人不適服；以及應為軍中重要基層幹部的軍校畢業生，未滿任官服役年限就退伍的人數，從400人增加至1037人，並詢問解決辦法。
顧立雄回應，會針對編現比偏低等部分進一步討論解決方式；王定宇則強調，除了薪資報酬問題外，尚有就業環境等面向必須進一步討論。
王定宇也關切，國軍雖開放「不適服回役」，但體能、品德及能力不能打折。顧立雄強調，「不適服回役」僅限因經濟、家庭因素退伍，而沒有品德操守問題的官兵。
國防部日前透過新聞稿說明，為提供其重返部隊服役機會，鼓勵有志青年從軍報國，修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」及「志願士兵選訓實施辦法」，開放循退場機制提前退伍人員，離營滿1年可申請再入營；惟其年齡、體格、離營前考績等甄選標準維持不變。
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