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藍委喊砍潛艦國造後續艦預算 吳思瑤 : 國防沒有顏色

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
潛艦國造。圖／聯合報系資料照片
潛艦國造。圖／聯合報系資料照片

傳出國民黨立委揚言砍光潛艦國造後續艦預算，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，潛艦沒有顏色，也不是民進黨的，喊話在野立委就事論事，理性看待潛艦預算；民進黨立委陳冠廷稱，潛艦國造對不對稱戰力有很大助益，盼經費盡快執行。

明年度國防部潛艦國造第三階段後續艦籌建編列預算19億9600萬逾元，國民黨立委馬文君、黃仁被點名提案要將經費歸零，形同「全數刪除」，引發民進黨立委不滿。

對此，吳思瑤表示，潛艦國造是台灣國防自主重要的關鍵建設，潛艦沒有顏色、不是民進黨的，且攸關國家整體防衛能力，盼在野立委審查預算就事論事，別把政黨利益、顏色之分凌駕於國家防衛之上。

吳思瑤強調，必須理性看待國防預算，潛艦真的不是民進黨的，國防也沒有顏色，削弱國家防衛能力、不理性刪減預算，開心的還是對岸的中國共產黨，呼籲在野立委實事求是。

吳思瑤說，立委審查議案時可以提出質詢，以及有建設性監督，而非不明就裡的大筆一揮、說砍就砍，尤其民眾黨立委黃珊珊的兄長黃曙光就是潛艦國造召集人，期待白委能理解潛艦國造對台灣國防自主的重要性，跟國防力量建構、台灣國家安全站在一起。

國防部 民進黨 潛艦國造

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