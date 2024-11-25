海鯤艦預期11月可依約交船 顧立雄否認郭璽說法

國防部在114年度開始編列7艘國造潛艦的建造經費，明年編列19億9600.5萬元。多位國民黨立委對此認為，原型艦海鯤號的測試都還沒完成，屆時會有很多地方需要修改，因此提案減列預算，僅留2億作為明年先期簽約預算。國防部長顧立雄保證，海鯤艦海上測試（SAT）通過後才會動支，「沒有通過前不會動用一毛錢」。

海軍參謀長邱俊榮中將表示，海鯤艦的泊港測試（HAT）目前進行中，進度約83~85%，目前仍持續針對缺失持續改進，預計明年4月1日可進入海上測試，就目前狀況，可按照規劃在114年11月交艦。

顧立雄說，若先編列預算，114年通過測試後就有錢可用；若無編列，因為海測通過的時間點已晚於8月預算編列期，就得到115年才有預算可使用，將影響後續造艦計畫，因此還是希望外界支持。

另外，前海軍司令部顧問郭璽日前宣稱，潛艦上某樣「心臟」裝備，德國已經因為中共的壓力而不再出售。立委王鴻薇問，這是假消息還是洩密？顧立雄回答「不是事實」，王鴻薇質疑，既然是假消息，為何不去辦人？不去提告？顧立雄先說，郭璽沒講清楚「心臟裝備」到底是什麼項目，隨後表示，會對相關指控進行檢討。