防空警報發放線縮短 顧立雄：不讓共軍如入無人之境
針對媒體報導國防部重新令頒「防空警報發放實施規定」，將發放線從過去距本島70浬縮短24浬一事，國防部長顧立雄今天表示，全案源自敵情威脅，國軍會嚴密情監偵判明意圖並應對，不可能讓共軍如入無人之境。
顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「獵鴞專案執行規劃」，並備質詢。
針對媒體報導國防部重新令頒「防空警報發放實施規定」，將防空警報發放線從過去距離本島沿岸70浬縮短為24浬一事，他在會前受訪表示，全案源自敵情威脅，因中國不斷越過中線挑釁並升高敵情態勢，因此國軍會以嚴密情監偵判明意圖來應對，不可能讓共軍如入無人之境。
此外，針對為期7天的教育召集首度於國立政治大學實施，顧立雄說，任何教召都會依照戰備需求，考量作戰第一線等狀況來從事訓練，但不能透露細節，都是必要規劃。
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