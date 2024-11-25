海軍：海鯤潛艦泊港測試進度85% 114年4月海上測試

國造潛艦原型艦海鯤號目前仍在泊港測試（HAT），海軍參謀長邱俊榮表示，目前HAT進度約83%至85%，預計民國114年4月1日起海上測試（SAT），執行到114年9月30日止，就目前現況，可按照規劃在114年11月交艦。

針對114年度「潛艦國造-第三階段後續艦籌建」編列預算新台幣19億9600萬5000元，但國民黨立委徐巧芯認為，應採階段性造艦，因此提案減列17億9600萬5000元，僅留2億作為明年先期簽約預算。

顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「獵鴞專案執行規劃」，並備質詢。顧立雄會前受訪時對此表示，國防部的態度一直都很清楚，就是先編列預算，等海鯤海上測試（SAT）通過後才會動支，「沒有通過前不會動用一毛錢」。

顧立雄指出，若先編列預算，待114年通過後就有預算可以使用；若無編列，因為海測通過的時間點已過8月預算編列期，因此就得到115年才有預算可使用，將影響後續造艦計畫且不斷遞延，因此還是希望外界支持。

海軍參謀長邱俊榮中將答詢時表示，目前海鯤HAT的進度約83%至85%（今年9月進度約50%至60%之間），預計114年4月1日起海上測試（SAT），執行到114年9月30日止，目前仍持續針對HAT缺失持續改進中，目前進度正常，就目前現況，可按照規劃在114年11月交艦。