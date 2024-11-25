熱焰彈當煙火？空軍：數量不吃緊 迎國手沒問題

專家稱，具備自主任務規畫能力的智能化、蜂群無人機是未來戰爭的關鍵性技術之一。而未來解放軍的無人機蜂群，可能由數十架或數百架微型無人機組成，它們能根據即時戰場資訊自行調整任務規畫，並指派不同載荷的無人機執行特定任務，協同作戰。 資深記者陳言喬匯整珠海航展的蜂群無人機相關訊息之外，也告訴你最近由解放軍空軍裝備部承辦的「極低成本無人機競優比測」活動競賽標準。這項活動不限軍方參加，反映解放軍對於未來作戰戰法的大膽創新。

2024-11-25 07:30