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熱焰彈當煙火？空軍：數量不吃緊 迎國手沒問題

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
今年8月奧運國手返國，空軍F-16戰機伴飛並投放熱焰彈。資料照，記者季相儒／攝影
今年8月奧運國手返國，空軍F-16戰機伴飛並投放熱焰彈。資料照，記者季相儒／攝影

中華隊獲得世界12強棒球賽冠軍，預計今晚返國。賴清德總統指示空軍派出戰鬥機迎接。近年類似儀式為了強化聲光效果，都要戰機發射干擾敵飛彈的熱焰彈以示歡迎。空軍表示，相關任務熱焰彈需求不大，不致影響戰備。

媒體報導，空軍近年忙於因應共機擾台，作業維持費大增，導致熱焰彈庫存出現吃緊，為迎接中華棒球隊包機執行發射熱焰彈的歡迎儀式，恐讓庫存雪上加霜。

空軍司令部上午發布新聞稿表示，棒球選手展現奮戰到底的精神，為國家爭取榮耀。空軍在不影響任務下，配合戰備訓練規劃，派機迎接國家英雄返國，已先期完成各項準備，並無所謂熱焰彈庫存吃緊之情形。空軍並強調，熱焰彈為空軍多機種共通彈藥，庫存均依年度訓耗補充，數量充足，亦為空中訓練必要之耗材。此次伴飛迎接任務使用熱焰彈數量極少，不影響戰演訓任務。

庫存 空軍 飛彈

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