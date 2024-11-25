聽新聞
0:00 / 0:00
熱焰彈當煙火？空軍：數量不吃緊 迎國手沒問題
中華隊獲得世界12強棒球賽冠軍，預計今晚返國。賴清德總統指示空軍派出戰鬥機迎接。近年類似儀式為了強化聲光效果，都要戰機發射干擾敵飛彈的熱焰彈以示歡迎。空軍表示，相關任務熱焰彈需求不大，不致影響戰備。
媒體報導，空軍近年忙於因應共機擾台，作業維持費大增，導致熱焰彈庫存出現吃緊，為迎接中華棒球隊包機執行發射熱焰彈的歡迎儀式，恐讓庫存雪上加霜。
空軍司令部上午發布新聞稿表示，棒球選手展現奮戰到底的精神，為國家爭取榮耀。空軍在不影響任務下，配合戰備訓練規劃，派機迎接國家英雄返國，已先期完成各項準備，並無所謂熱焰彈庫存吃緊之情形。空軍並強調，熱焰彈為空軍多機種共通彈藥，庫存均依年度訓耗補充，數量充足，亦為空中訓練必要之耗材。此次伴飛迎接任務使用熱焰彈數量極少，不影響戰演訓任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言