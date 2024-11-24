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中華隊國手返台 戰機迎接是否浪費？官員：如不用熱焰彈就不算

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
2018年雅加達亞運，兩架F-16戰機升空迎接施放國手返台，並施放熱焰彈。圖／中華奧會提供
2018年雅加達亞運，兩架F-16戰機升空迎接施放國手返台，並施放熱焰彈。圖／中華奧會提供

中華棒球隊打入世界12強棒球賽冠軍戰。今天晚間中央社提前發布消息，表示最後是奪冠或亞軍，賴總統都將親自在府內接見全體隊員。體育署也正規畫與文化總會、國防部協力，明天晚間隊員搭乘華航CI105班機返國時，空軍將安排戰機升空迎接，隨後還要舉辦英雄大遊行，比照迎接奧運英雄的規格。

新聞曝光後，民眾看法不一：有人認為這代表政府的重視，也有人認為這是錦上添花，搶著沾選手的光，還浪費國軍資源。

空軍派戰機迎接國手，到底算不算浪費資源？空軍官員私下答覆記者，這類任務至少派3架飛機，其中2架貼近客機伴飛，另1架則派雙座機，後座飛官負責攝影。官員表示，戰機平日就必須執行訓練飛行任務，歡迎選手歸國，可說是訓練任務順便去執行。雖然是表演性質，但對於人力與物力，都不能算浪費。

但官員也指出，然而上級希望推陳出新、要求強化聲光效果，近年這類任務，戰機除了伴飛客機之外，往往還要發射原本用於干擾敵方飛彈的熱焰彈，就會造成戰備物資的消耗。舉例而言，今年的漢光演習與空軍戰術總驗收（天龍操演），飛行部隊都被要求，在進行需要使用熱焰彈的對地炸射、空中纏鬥等科目時，僅進行模擬發射，避免消耗已經偏低的庫存。

官員透露，近年共軍擾台頻繁，空軍出動架次與飛行時間大幅增加，消耗的油料與維修成本，往往超過原始規畫，甚至必須動用預備金。也因如此，包括熱焰彈之類耗材的補充，也出現吃緊的狀況。

中華隊 戰機 空軍

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