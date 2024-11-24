快訊

美核武預定地遭入侵...不明無人機群連3天現蹤 傳F-15E急升空追逐

12強冠軍戰今晚登場！全台最豐盛應援場在這 雞排、星巴克、爆米花免費供應

12強賽／中華隊奪冠仍無法衝上世界第一 王者日本超難撼動

本土社團批藍委修民防法 閹割台灣自衛能力

中央社／ 台北24日電

國民黨立委葉元之等人提民防法修正，草案主張排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組。不過，台灣社等本土社團今天質疑，這會閹割台灣自衛能力；台灣社質疑，藍白變本加厲操作「青年上戰場」恐懼心裡，弱化年輕人國安自衛心防。

立法院會22日處理議程時，通過將國民黨立委葉元之等人所提民防法第5條及第6條條文修正草案請審議案，交付內政委員會審查。葉元之等人所提草案主張，排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組；表決失利的民進黨立委則於議場舉牌抗議，「無視共軍擾台，國民黨惡修民防法，弱化國家防衛力」。

台灣社今天發布聲明稿表示，民防法修正若照案通過，台灣民防體系能量將被削減大半，戰時前後方不能相支援，也無法相救，不論平時備戰或戰時支援地方緊急狀況都非常不利；藍白聯手強行付委，是否藉修「民防法」製造總統賴清德兩岸政策恐造成戰爭危險的假訊息，瓦解台灣心防。

台灣社指出，現在戰爭形態早已大不相同，包含太空戰、網路戰、心理戰等非傳統型態戰爭的「總體戰」戰爭型態，前後方戰線模糊，後方的民防體系與前方直接交戰區同樣重要，台灣的民防組織自1949年就已經建立，應當重整符合現代戰爭需求，但是絕非葉元之這種悖離真實現況與需求的「 學生不應上戰場」提案。

台灣社說，檢視現行民防法、學校防護團編組規定，成年平民「支援軍事勤務」，本來就沒包含上戰場，僅限物流、急救、修復道路等任務。學生屬於校園民防體系的一份子，災害發生時，學生參加學校防護團編組，以確保在校園內的安全，平時接受各種校園安全、地震防護、危機識別與自救的互助能力等訓練，根本沒有支援軍事勤務項目。近期捷運出現持刀傷人案例，受到攻擊學生就自述因有接受防衛技能訓練才知道怎樣自保，而不是在面對危機時束手無策。

台灣社表示，軍事觀察家早已認定台海地區是世界上爭議最激烈地區，台灣自衛能力弱化，將誘發中國對台灣動武的危機，戰爭風險將進一步加大。這種以「和平」為名，實際卻可能引發中國武統侵台的行徑，應給予最嚴厲譴責。

台灣社並呼籲，面對中國倍速提升的軍武威脅，權責的內政部更應該及早提出完整的「民防法」修正草案，依循賴總統的指示，整合軍民總體力量強化全民防衛韌性，快速打造一個健全的、可運作的、受人們信賴的民防系統。

戰爭 民防 葉元之

延伸閱讀

反對葉元之民防法修正案 內政部：陷學生安全於險境

提案修民防法挨批弱化國防 葉元之：民進黨的國防是學生負責？

國安局否認習近平點名賴清德 葉元之：紐約時報有報導

TaiwanPlus仍稱川普重刑犯 葉元之：外交人員的豬隊友

相關新聞

刺槍老武師不在意網路嘲諷 指國軍怪招才讓年輕人反感

張博智推廣刺槍術，在網路上惹來不少嘲諷。他對網路評論刺槍術的影響不是不在乎，但他看重的是大家的交集點、是刺槍術的訓練方法及改革建議。 他認為，新世代役男或職業軍人對傳統槍術的反感，實則來自某些走火入魔的不當訓練，他相信，透過實際而妥善的提示，一定會獲得新世代的認同。 他還和資深記者洪哲政說，「我在網路公開場域受批評，但讚美都是私下的。」

我無償援烏鷹式飛彈 國防部：美派機回運

外媒報導我無償提供除役的鷹式飛彈給烏克蘭對抗俄國入侵，國防部昨天表示，此案基於台美情誼，將依美方需求，對尚未銷毀的裝備，...

禁拍漢光條款完成預告 國防部：報行政院核准後實施

攸關軍事迷拍攝國軍軍事動態的軍事營區安全維護條例配套法規，現已完成60天預告。國防部表示，相關法規正由國防部法規會審查中...

我無償軍援烏克蘭鷹式飛彈 國防部：台美情誼

外媒報導我無償提供除役的鷹式飛彈給烏克蘭對抗俄國入侵。國防部今天表示，此案基於台美情誼，將依美方需求，對尚未銷毀的裝備，...

中共32機艦出海擾台 西南空域活動頻次再增加

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現25架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。顯示共機在台海西南方空域活動頻次再度增...

【專家之眼】東海防空識別區指控今安在？

本日為中國大陸劃設東海防空識別區11周年；2013年11月23日中國大陸透過新華社新聞通稿，發布《中華人民共和國政府關於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。