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我無償援烏鷹式飛彈 國防部：美派機回運
外媒報導我無償提供除役的鷹式飛彈給烏克蘭對抗俄國入侵，國防部昨天表示，此案基於台美情誼，將依美方需求，對尚未銷毀的裝備，由美方派機回運。相關作業細節沒有說明。
美國「富比世」雜誌報導，台灣無償援助捐出除役的鷹式飛彈系統援助烏克蘭。據了解，這項決策由前國防部長邱國正任內議定。而烏方對鷹式飛彈性能感到滿意。
國防部表示，國軍軍種武器系統汰除處理，均依「軍品及軍用器材管理作業規定」及「國軍廢舊及不適用物資處理作業規定」執行，以撙節作業維持費。
國防部指出，我方向美採購的武器裝備，於屆壽期後依美政府相關規定處理；本案基於台美情誼，將依美方需求，對尚未銷毀之裝備，由美方派機回運。相關作業細節沒有說明。
此外，攸關軍事迷拍攝國軍軍事動態的軍事營區安全維護條例配套法規，現已完成六十天預告。國防部昨表示，相關法規正由國防部法規會審查中，將在報請行政院核准後，正式施行。這項法規也被認為是「禁拍漢光條款」。
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