快訊

金馬得獎名單不斷更新／首次入圍就得獎 張志勇封影帝

12強賽／冠軍戰先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征

天降重物！「丐幫第58任幫主」直播遇橫禍身亡 網友目睹過程驚呆

檢察總長示警：「三無戰士」難堵漏洞籲強化國安法規

中央社／ 台北23日電

中國對台滲透不斷，檢察總長邢泰釗今天示警，檢察官查辦各項跨境國安案件可說是「三無戰士」，缺少偵查對象的人流、金流與資訊流等資訊，目前多靠偵查單位的熱情和智慧來克服，希望能強化國安相關法律，讓檢察官可以使用。

民間國安智庫、科技社會與民主韌性論壇今天舉辦「科技民主國家的秩序與安全」論壇暨新書發表會，陽明交通大學科技法律學院教授林建中、台灣大學法律系教授林鈺雄、中研院法律學研究所研究員邱文聰等人與會，並邀請邢泰釗、行政院政務委員林明昕等人出席。

林明昕表示，過去因為「警總」的歷史記憶，導致人民或政府只要提及國安議題或推進相關政策，常會面臨威權復辟的質疑。他強調，現在是民主法治社會，在維護國家安全目標下，更應該力求完善國安相關法律基礎規定，以同時兼顧人權保障。

邱文聰指出，台灣目前面臨4大挑戰，包括敵對勢力利用自由體制破壞民主、廣泛基礎關鍵設施成為新弱點、數位時代的新型威脅手段、網路空間成為新攻擊場域。他呼籲，應以捍衛台灣人民的自由生活方式與政治自決為核心，重新思考國家安全的正當基礎與可使用的手段。

邢泰釗表示，中國運用各種方式意圖掌握台灣軍事要地和部隊動態，且擁有大量資金、資源執行相關任務，而台灣第一線檢察官卻有如「三無戰士」，在難以掌握偵查對象的人流、金流與資訊流情況下，完全是靠檢察官的熱情，克服困難偵辦國安相關案件，而對岸的手段不斷在進步，目前的狀況實在不容樂觀。

邢泰釗指出，他常鼓勵檢察官要有大衛王精神，以勇氣和智慧來因應，但檢察官偵辦國安案件仍需要相關法制支持，呼籲應加強國安法律的相關法制，讓檢察官有些武器可以使用。

國安法 檢察官 法律系

延伸閱讀

薄瓜瓜行蹤成謎 許家早被前國安人士提醒要低調謹慎

薄瓜瓜一早羅東博愛醫院行蹤保密 國安、警方全程關注中午才撤哨

簡舒培公開京華城土地扣押裁定書 律師：北市府和議員有無洩密刑責？

最高檢要查京華城案洩密 黃國昌酸邢泰釗打假球做公關

相關新聞

禁拍漢光條款完成預告 國防部：報行政院核准後實施

攸關軍事迷拍攝國軍軍事動態的軍事營區安全維護條例配套法規，現已完成60天預告。國防部表示，相關法規正由國防部法規會審查中...

我無償軍援烏克蘭鷹式飛彈 國防部：台美情誼

外媒報導我無償提供除役的鷹式飛彈給烏克蘭對抗俄國入侵。國防部今天表示，此案基於台美情誼，將依美方需求，對尚未銷毀的裝備，...

中共32機艦出海擾台 西南空域活動頻次再增加

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現25架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。顯示共機在台海西南方空域活動頻次再度增...

【專家之眼】東海防空識別區指控今安在？

本日為中國大陸劃設東海防空識別區11周年；2013年11月23日中國大陸透過新華社新聞通稿，發布《中華人民共和國政府關於...

軍事專家稱 美印太戰略決定台美軍售

美國前總統川普將在明年一月重返白宮，各界關注「川普二點零」對未來台美軍售、軍援及印太戰略布局的變化，軍事專家解讀，各軍種...

空軍中少將異動 中將董培倫接任司令部政戰主任

空軍高階將領異動，牽動中、少將職務調動。先前傳出接任空軍司令部政戰主任的劉孝堂，留任防空部指揮官，新任政戰主任由空軍作戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。