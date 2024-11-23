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北市後備旅政大校園進行教召 後備軍人陸續報到

中央社／ 台北23日電

為強化戰力，國軍近年後備部隊教育召集訓練採戰術地報到，以熟悉守備位置。台北市後備旅今天起至29日在政治大學校園進行7天教育召集，並在校園周邊進行行軍訓練，今天上午後備軍人依令陸續報到，換上軍裝準備展開訓練。

台北市後備旅租用政治大學的研創大樓等相關設施，自今天起至29日展開為期7日的舊制教召，以強化台北市公館以南、景美溪流域的地區防務。軍方人士指出，國軍後備部隊先前已借用過其他大學校園空間進行教召訓練，這是首次在政大進行教召。

中央社記者今天上午實地赴政大採訪，今天報到的後備軍人為幹部，明天為食勤兵，25日為一般士兵；參與教召的後備軍人今天上午於政大後門進行報到，隨後由軍方的小貨車載運至研創大樓完成報到手續，報到手續分為報到說明、資料核對、安全檢查、體格檢查、專長鑑定等程序。

由於軍方僅租用政大研創大樓部分空間，一旁仍有政大學生與民眾通過，不少人也會特別停留關注。

台北市後備旅在專長鑑定的程序，擺放了60迫砲、T74排用機槍、M249班用機槍、65K2步槍、無線電話務機等武器裝備，考驗教召人員是否仍熟稔編制專長的武器裝備操作方式，藉以區分「生手」、「熟手」，作為後續訓練操照，完成報到程序後隨即領用迷彩服等個人裝備。

台北市後備旅也在研創大樓內設置野戰帳篷、野戰淋浴間等生活設施，相關物資均已進駐完畢，現場並未設置野戰廚房，而是由其他教召地點運送飲食至政大；除了台北市後備旅的現役幹部外，雇員教官也已進駐準備為今天開始的課程進行訓練，同時台北市中正區後備軍人輔導中心也派出幹部協助今天的報到。

據了解，台北市後備旅今天至29日的7天舊制教召，召訓規模為1個營共4個連，將分布在台北市南區各處進行訓練，在政大進行報到的兵力規模為1個連，另外3個連在另外3處地點進行報到、訓練。

北市 政大 教召

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