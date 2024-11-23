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我無償軍援烏克蘭鷹式飛彈 國防部：台美情誼

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
圖為鷹式飛彈從飛彈架發射畫面。圖／聯合報系資料照片
圖為鷹式飛彈從飛彈架發射畫面。圖／聯合報系資料照片

外媒報導我無償提供除役的鷹式飛彈給烏克蘭對抗俄國入侵。國防部今天表示，此案基於台美情誼，將依美方需求，對尚未銷毀的裝備，由美方派機回運。相關作業細節沒有說明。

美國「富比世」（Forbes）雜誌報導，台灣無償援助捐出除役的鷹式飛彈系統援助烏克蘭。據了解，這項決策由前國防部長邱國正任內議定。而烏方對鷹式飛彈性能感到滿意。

國防部表示，國軍軍種武器系統汰除處理，均依「軍品及軍用器材管理作業規定」及「國軍廢舊及不適用物資處理作業規定」執行，以撙節作業維持費。

國防部並說，我方向美採購的武器裝備，於屆壽期後依美政府相關規定處理；本案基於台美情誼，將依美方需求，對尚未銷毀之裝備，由美方派機回運。相關作業細節沒有說明。

台美 國防部 飛彈

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