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中共32機艦出海擾台 西南空域活動頻次再增加

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機25架次、共艦7艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機25架次、共艦7艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現25架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。顯示共機在台海西南方空域活動頻次再度增加。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（22）日清晨到今（23）日清晨6時為止，共計偵獲共機25架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中13架次共機曾跨越海峽中線進入西南及東南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時14分到下午4時14分，有13架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中1架曾跨越中線，並且進入西南空域繞經我南部應變區外圍進入台灣東南方的太平洋上空。

西南空域方面，從昨天上午8時12分到今天凌晨0時53分，曾發現中共主、輔戰機及無人機計6架次由我西南空域繞經台灣南部到西太平洋，在蘭嶼東南方空域活動。

另外，昨天上午8時31分至中午12時48分，也有6架共軍主戰機在西南空域防空識別區邊緣活動。

台海 國防部 戰機 海峽中線 解放軍

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