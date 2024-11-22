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空軍中少將異動 中將董培倫接任司令部政戰主任

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍高階將領異動，空軍司令部新任政戰主任由空軍作戰指揮部中將副指揮官董培倫（右二）接任。圖／聯合報系資料照片
空軍高階將領異動，空軍司令部新任政戰主任由空軍作戰指揮部中將副指揮官董培倫（右二）接任。圖／聯合報系資料照片

空軍高階將領異動，牽動中、少將職務調動。先前傳出接任空軍司令部政戰主任的劉孝堂，留任防空部指揮官，新任政戰主任由空軍作戰指揮部中將副指揮官董培倫接任。

此外，空軍四聯隊長魏兆麟將接任防空部副指揮官；二聯隊聯隊長許永祥接任參謀本部訓次室助次；空軍司令部計劃處長何振翔接任戰規副司長；第七飛行訓練聯隊聯隊長江元琦接任司令部計畫處長；空軍松指部座機隊隊長陳韋宗上校接任司令部人勤處處長晉升少將；司令部飛安組長林猷翔升任第七飛行訓練聯隊聯隊長，也晉升少將。

陳韋宗畢業於空軍官校76期84年班，是前總統蔡英文任內行政專機機長；林猷翔則是空軍官校77期85年班，是空軍首批實施F-16V戰機接裝換訓作業人員之一。

而一如外界預期，原空軍司令部政戰主任姜光華中將升任副司令；司令部督察長陳世輝升任空作部副指揮官，晉任中將；國防部戰規司副司長曹定明將調任司令部作戰副參謀長。

升任第七飛行訓練聯隊聯隊長的林猷翔，空軍官校77期85年班，是空軍首批實施F-16V戰機接裝換訓作業人員之一。圖／讀者提供
升任第七飛行訓練聯隊聯隊長的林猷翔，空軍官校77期85年班，是空軍首批實施F-16V戰機接裝換訓作業人員之一。圖／讀者提供

主任 副指揮官 空軍官校

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