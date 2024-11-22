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北市後備旅明起在政大教召 已完成物資整備

中央社／ 台北22日電

北市後備旅明天起至29日，將在政治大學內進行為期7天教育召集，並在校園外的周邊區域實施行軍訓練，軍方今天已將野戰帳篷、淋浴間及飲水、食物等相關設施及物資完成進駐。

國軍於民國111年啟動為期14天新制教育召集，並採戰術地報到以熟悉守備位置。較為特別者，台北市後備旅明天起租借政治大學內部相關設施，進行為期7天的舊制教召，以強化台北市公館以南、景美溪流域的地區防務。不過，這並非國軍首度在大學內進行教育召集，而是「首度在政治大學」教召。

國立政治大學也公告，台北市後備旅明天起將借用學校研創大樓實施教召，召員將於周邊地區實施行軍訓練，主要在報到地點研創中心，及政大山下校區旁北政國中間的環山三道來回折返，11月29日解編。

相關人士指出，明天將前往報到的人員為教召幹部及食勤兵，一般兵24日報到；目前軍方已在政大建物內部設置報到處、野戰帳篷、野戰淋浴間，相關飲水、食物等物資均已進駐完畢。

北市 政治大學 教召

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