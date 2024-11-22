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賴清德主持海軍水星營區啟用 看潛水員水中電銲驚呆了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮，視導全新的潛水訓練中心，見潛水員在水中進行電焊及切割訓練，看得目不轉睛。圖／總統府提供
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮，視導全新的潛水訓練中心，見潛水員在水中進行電焊及切割訓練，看得目不轉睛。圖／總統府提供

國防部為配合募兵制政策，全面檢視老舊營區運用現況後改建，其中，花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮。賴清德視導全新的潛水訓練中心，見潛水員在水中進行電焊及切割訓練，看得目不轉睛。

賴清德總統、國防部長顧立雄以及國安會祕書長吳釗燮等一行人今天上午10時10分前往海軍左營基地主持「海軍水星營區完工啟用典禮」；水星營區整建完成後，可提供水下作業大隊進行電焊等訓練。

賴清德致詞表示，每一個老舊營區的成功翻新，都是國防改革的重要成果，也象徵著國軍的生活品質正在持續提升，期盼水下作業大隊的弟兄姊妹持續整備和辛勤訓練，安全、圓滿完成各項任務，一起團結合作，共同守護海疆，為保家衛國貢獻更大的力量。

賴清德指出，他一走進水星營區，就被嶄新的大樓所吸引，整體環境明亮、舒適。相信營區的改善，不僅提供國軍弟兄姊妹更良好的住、訓環境，也讓大家更專注在戰訓本務上。

賴清德致詞時並提及，今年9月他參加「匠人魂」短片發布記者會。影片主角就是水下作業大隊上士黃建智，希望國人可以更了解國軍的貢獻，政府也會持續給予國軍支持。

賴清德並表示，水下作業大隊肩負著海事救難救助、水下障礙物與械彈排除等任務，都需要高度的技術和專業的潛水訓練。因此，這次的新建工程特別打造全新的潛水訓練中心，除了是全國公部門最深的訓練池，還配置了能夠依照訓練需求調整深度的層板。訓練池也設有觀景窗，讓教官可以隨時觀察學員狀況，提升訓練的效率及安全。會後，賴清德並致贈加菜金慰勉海軍官兵。

花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮，視導全新的潛水訓練中心，見潛水員在水中進行電焊及切割訓練，看得目不轉睛。圖／總統府提供
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮，視導全新的潛水訓練中心，見潛水員在水中進行電焊及切割訓練，看得目不轉睛。圖／總統府提供
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮，視導全新的潛水訓練中心，見潛水員在水中進行電焊及切割訓練，看得目不轉睛。圖／總統府提供
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮，視導全新的潛水訓練中心，見潛水員在水中進行電焊及切割訓練，看得目不轉睛。圖／總統府提供
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統（右）和國防部長顧立雄今天上午南下主持啟用典禮。記者劉學聖／攝影
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統（右）和國防部長顧立雄今天上午南下主持啟用典禮。記者劉學聖／攝影
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮。記者劉學聖／攝影
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮。記者劉學聖／攝影
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮。記者劉學聖／攝影
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮。記者劉學聖／攝影
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮，視導全新的潛水訓練中心，見潛水員在水中進行電焊及切割訓練，看得目不轉睛。圖／總統府提供
花費8億2700萬元的海軍左營基地「水星營區」興建完成，賴清德總統今天上午南下主持啟用典禮，視導全新的潛水訓練中心，見潛水員在水中進行電焊及切割訓練，看得目不轉睛。圖／總統府提供

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