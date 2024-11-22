參謀本部誰領高薪屬誤會 華府老李牛肉麵掌杓者曝光

國民黨立委馬文君日前在立法院質詢時出示一份「國防部進用臨時人員與勞務承攬人數預算表」，指出參謀本部有一名臨時人員的年薪高達195.4萬台幣，相當於月薪超過16萬元。退將透露，這筆薪資是分別支給中華民國駐美採購勤務團兼職的美籍廚工與清潔人員，其中綽號老李的廚工有一手「老李牛肉麵」，在華府台北外交圈名聞遐邇。

國防部表示，參謀本部編制上這名月薪16萬多元的約聘人員，薪資是由駐美辦公室兩項勞務人力合約給與，預算編列有參考過商情訂定底價，並辦理開標作業，後續依決標金額編列預算，符合美國法規規範。

據了解，所謂駐美辦公室，就是國防部在華府的「駐美軍事代表團」，立委質詢這筆195.4萬元的費用，是支給兩名在美團分別在餐廳幫廚與辦公大樓清潔人工的費用，兩人都屬兼職，月薪各約8萬元，折合美元約每月2000元，在當地屬於低薪，鮮有調升。長年來歷經歷任團長慰留，至今仍是美團的重要幫手。

其中這名美團廚工來自台灣，美團暱稱他為「老李」，年紀已有七旬，身材高大，他有一道拿手標準台味、搭配便宜、大塊地美國牛肉的「老李牛肉麵」，在美團與駐華府台北代表處的軍官與外交官間都聞名遐邇，收服不少背井離鄉遊子的味蕾。這道牛肉麵固定於每週五午餐時段供應，有清燉與紅燒兩種湯頭自由選擇，十餘年前僅收費5塊美元，不僅能吃到飽，加湯、加麵、加牛肉、加小菜都不加價，非常經濟實惠。

因此美團每個星期五的地下室餐廳，幾乎都是客滿，除了有來美公幹的訪團成員，更有特地從1英哩外特意趕來的駐美代表處外交官，他們除了內用，還會打包。這道滿滿台味的「老李牛肉麵」，成為我駐華府人員共同的重要記憶。

美團另一位聘雇的美籍清潔員，則是非裔的安東尼（Anthony），50餘歲的年齡，有粗壯的身材，根據轉述，他每日天沒亮，就已經開著皮卡抵達美團辦公大樓，開始打掃清潔與處理廢棄物，數十年如一日。有將領回憶，他駐美期間，為了趕著在國內還沒下班時，以軍用保密電話聯繫處理公務，我也幾乎都很早到美叀辦公室，都會碰上安東尼。他回憶，他在美軍受訓時，知道黑人喜歡以「Antwan」被稱呼，他也這麼叫安東尼，兩人混得很熟，他常與他分享台製的佳德鳳梨酥、陳年高粱等來自台灣的伴手禮。

將領回憶，他與這安東尼熟識一段時間後，對方居然開始稱呼他為「Boss」(老闆)，將領趕忙推辭稱，美團還有團長、副團長，他們才是老闆。安東尼卻回答，他每天大清晨來工作，通常只有見到這位將領，所以在他心中他就是老闆。安東尼還說，他日後他若是過世，靈魂必然會一直在此守護，陪伴著我們。將領笑稱，這份情誼讓人感動，但事屬靈異，而且他若變成常駐大樓的「好兄弟」，包準會嚇壞許多人，將領就委婉請安東尼別再與他人分享這份「情義」了。

參謀本部這項人事編制仍有可疑處，立委所出示參謀本部編裝表上，支領這份薪資的只有一人，若非誤植，其中便有隱情，編一人的人事費用給兩個「Part time」的工人，也許是軍方在華府這塊法律框架奇多的城市，以有限資源擴大運用人力不得不的作法。