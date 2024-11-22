立委質詢參謀本部神秘薪資問題 國軍傳譯系統部署曝光

國民黨立委馬文君日前在立法院質詢時出示一份「國防部進用臨時人員與勞務承攬人數預算表」，指參謀本部有一名臨時人員的年薪195.4萬（台幣）相當於月薪超過16萬元。國防部長顧立雄答詢時，在聯二次長謝日升上前附耳提示下，先說是一名資深英語傳譯，後來改口要進一步釐清。據了解，國軍傳譯系統主力集中在聯二國際情報處聯絡室，目前最資深的聘員傳譯，是一位謝凱蒂女士。

立委質詢，後經國防部查明解釋稱，支領這筆薪資者是駐美軍事代表團兩位美籍兼職人員。但連帶也使國軍傳譯系統受到關注。

國軍傳譯系統，就是友軍或國外政要到國防部拜會時，為首長擔任翻譯的主力。這些人員隸屬在參謀本部俗稱「聯二」的情報次長室，其所屬昔稱五處的國際情報處下的聯絡室，任職的軍、文職的翻譯人員各有專長，英文、西文、俄羅斯文，編制有6-8人，軍官層級最高不會超過上校，聘雇人員職等一般則為聘4或聘5，薪水約4萬9千元至5萬1000元之間，他們有一處集中的小辦公室，每日按行程分派任務。聯二國際處聯絡室目前最資深的聘員傳譯，是一位謝凱蒂女士，任現職至今已20餘年，青春歲月都奉獻給國軍。

國軍本身有各級派赴外國求學的軍官，外語學校至今也持續運作，應不缺外語人才，如去年報請退役、自西點軍校畢業的洪婉婷中校，她擁有口譯研究所碩士學歷，但她退役前單位為國防部部本部的史編室，也未在聯二任職。

軍方為何仍要對外招募傳譯？一般而言，是軍語繁複，一般軍事人員從事外文翻譯時無法以民間語法使用，對外文書因此常遭指正。如國防部軍事發言人室近期就找來青年日報文職的資深編譯，為對外媒發出的新聞稿操刀。但傳也有部分傳譯人員是跟著特定政務官首長進入國軍系統，任職至今。

傳聞陳水扁政府時期，一位跟隨政務官進入聯二翻譯體系的聘雇人員，為在時任國防部長的伍世文擔任來訪美團翻譯時，將中華民國（R.O.C）直譯為台灣（TAIWAN），遭到伍世文糾正。