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海軍水星營區翻新啟用 賴總統：國防改革重要成果

中央社／ 高雄22日電
賴清德總統（左）南下主持海軍水星營區完工啟用典禮。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
賴清德總統（左）南下主持海軍水星營區完工啟用典禮。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

總統賴清德今天赴海軍基地主持水下作業大隊住訓的水星營區完工啟用典禮，賴總統表示，每個老舊營區成功翻新都是國防改革重要成果，也象徵國軍生活品質持續提升。

賴總統上午在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、海軍司令唐華等人陪同下前往高雄左營海軍基地，主持海軍水下作業大隊住訓的水星營區完工啟用典禮。

賴總統致詞表示，每個老舊營區的成功翻新都是國防改革重要成果，也象徵國軍生活品質正持續提升。剛剛一走進水星營區，即被嶄新大樓吸引，環境整體明亮、舒適，相信營區的改善不僅提供國軍弟兄姊妹更良好住訓環境，也讓大家更專注在戰訓本務上。

賴總統說，水下作業大隊肩負海軍救難救助、水下障礙物與械彈排除等任務，這些都需要高度技術和專業潛水訓練，這次興建工程特別打造全新潛水訓練中心，除了是全台公部門最深訓練池，還配置能依照訓練需求調整深度的層板，訓練池也設有觀景窗，讓教官可以隨時觀察學員狀況，提升學員訓練效率及安全。

賴總統提到，特別感謝水下作業大隊展現官兵專業技能為民服務，像是在颱風凱米、山陀兒救援任務，以及颱風康芮後前往台東協助清除水下障礙物，讓漁港恢復運作。之後也要請水下作業大隊弟兄姊妹持續整備和訓練，安全圓滿地完成各項任務，一起團結合作守護海疆，為保家衛國貢獻更大力量。

國防部 海軍 賴清德

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