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榮民公司已結束5年 立委爆：臨時人員月薪高達7.3萬元
國防部預算一名臨時人員平均月薪16萬元，高過次長薪水。立委馬文君審查退輔會預算，榮民公司聘用9名約僱人員，但編列預算中6人月薪達7.3萬。馬文君說，榮民公司早已結束，為何還要聘高薪臨時人員？
馬文君說，這9名約僱人員，其中有6名臨時人員月領7.3萬元，協助榮民公司清算業務，1名月領5萬元做建檔工作，但據她所知，榮民公司在109年就已經清算結算。退輔會答覆，是行政院下令，要求退輔會「全部吸收」原先的承辦人員。
退輔會一直以來，都強調榮民公司已經結束，清算結算之後，「全部吸收」的承辦人員，還有什麼業務要做？而這批臨時人員的薪資水平，還超過了退伍軍人上限，啟人疑竇。她要求退輔會必須清楚交代這批臨時人員的執行業務內容，與必要性。
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