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模擬陸犯台美軍馳援時間 美兵推：台須先撐過4周

聯合報／ 記者廖士鋒陳政錄、國際中心／綜合報導
美國眾議院特別委員會與智庫模擬中國犯台兵推，與會學者評估，兩岸衝突開始後解放軍將包圍台灣，使美國無法向台派遣部隊增援，到第4週才有可能進行海空馳援。圖為解放軍山東艦。圖／取自解放軍南部戰區微信公眾號
美國眾議院特別委員會與智庫模擬中國犯台兵推，與會學者評估，兩岸衝突開始後解放軍將包圍台灣，使美國無法向台派遣部隊增援，到第4週才有可能進行海空馳援。圖為解放軍山東艦。圖／取自解放軍南部戰區微信公眾號

美國眾議院「美國與中共競爭特別委員會」廿日與華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）模擬共軍犯台兵推，與會學者評估，一旦兩岸衝突，共軍將包圍台灣，讓美國無法派遣部隊援台，到第四周才可能進行海空馳援，台灣在此之前須靠自身兵力作戰。

中央社報導，兵推結果顯示，兩岸衝突開始後，台灣必須在至少第一個月甚至兩個月內依靠本身兵力作戰，美國無法將任何援軍送入台灣。

主持兵推的ＣＳＩＳ學者坎西恩指出，台灣地勢多山，非常難攻。台灣大部分部隊駐守在北部，共軍將面臨艱難抉擇，「從北部進攻將直接和台灣重兵交手，但這樣離台北近；從南方進攻比較容易登陸，但風險是必須一路向北打」。

他指解放軍如果嘗試在北方登陸，雙方可能在台北周圍爆發戰鬥，「對中國來說，攻下台北難度高」。

坎西恩說，這回兵推想定共軍從南部進攻，而美國及日本會同時攻擊共軍兩棲艦。他指出，共軍如果無法在兩棲艦大量損失前讓足夠部隊登陸，並奪取港口或空軍基地，就無法持續支援在台作戰部隊。

坎西恩評估，美日在大多數情況下贏得這場模擬衝突，但付出高昂代價。美軍在想定中嘗試增援台灣，但所有飛機都被擊落，兩棲部隊也因台灣遭封鎖而無從馳援，和烏克蘭戰爭非常不同。美國及盟國一直能夠將裝備送入烏克蘭，這在台灣不可能發生。

他建議，最有效幫助台灣的方式是提供五百枚魚叉飛彈，當共軍船艦進入射程內，台灣就能發動攻擊。

另，東協防長擴大會議昨在寮國登場，大陸國防部長董軍未在期間與美防長奧斯丁會晤。北京官方昨晚解釋「責任完全在美方」，並強調「美方不能一邊在台灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流」，要求美方立即改正錯誤。

五角大廈發言人辛赫說，ＣＮＮ引述美國官員表示，美方提議美中防長會面，董軍拒絕，理由與美國近期對台軍售有關。上月廿五日，美國宣布總價為十九億八千八百萬美元的對台軍售案。

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