快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

陸軍說明獵鴞案 我對美增購反裝甲攻擊無人機始末曝光

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
ALTIUS 600M-V是一款多任務飛機，允許單一操作員控制多架無人機，作戰範圍160公里，飛行時間可達兩小時。/擷自彭博
ALTIUS 600M-V是一款多任務飛機，允許單一操作員控制多架無人機，作戰範圍160公里，飛行時間可達兩小時。/擷自彭博

陸軍司令部向立法院報告表示，陸軍原以「獵鴞專案」為名，預計對美採購976套偵攻型無人機，其中採購反裝甲型無人機291套，可獲得強化摧毀共軍戰甲車輛的作戰效益。美方公布此案原需115億餘元，經我方與美持續洽商及精算後，美方於今年8月分別提供此案2型裝備發價書，合計55億餘元。

陸軍司令部首度說明「獵鴞專案」表示，陸軍經立法院同意，自今（2024）年度起，循軍購方式對美採購人員殺傷及反裝甲無人機，包括彈簧刀300型685套、ALTIUS-600型291套等2型「攻擊無人機飛彈系統」及相關支援裝備，以提升國軍不對稱戰力，滿足地面防衛作戰需求。

陸軍司令部說，鑑於攻擊型無人機於俄烏戰爭的優異戰果，陸軍司令部完成無人機整體運用規劃，在考量急迫性、獲裝期程、美方粗估報價及國防財力，先行編列預算新台幣60餘億元，優先籌獲滿足戰備急需，後續視國防財力裕度，再行增購反裝甲無人機以完備企達戰力，此案前已經立法院2023年12月三讀審議通過。

但陸軍司令部進一步表示，美方在今年6月進行知會國會程序，公告金額此案價格為115億餘元；為預應後續預算不足及交裝期程延後等風險，陸軍依建案規定呈報整體獲得規劃書修訂作業，預算調增為115億餘元，並於8月29日奉行政院核定，因此列入2025年度起預算編列。

陸軍司令部表示，經我方與美持續洽商及精算後，美方於今年8月分別提供此案2型裝備發價書，合計55億餘元。

陸軍司令部表示，評估當前敵情，共軍企圖運用兩棲登陸船團所配備的水陸步戰車及各式裝甲車輛，對我採取正規併非正規登陸，奪控台灣主要港口、灘岸及機場，以達快速奪台目的，對我防衛作戰產生嚴重威脅。

陸軍司令部表示，國軍為使敵無法成功建立攻勢基地，目前已陸續籌獲拖式及標槍飛彈等各式反裝甲武器；另依建構不對稱戰力指導，籌建「獵鴞專案」，預計可獲得976套偵攻型無人機，其中採購反裝甲型ALTIUS-600型無人機291套，具備反裝甲作戰能力，以強化摧毀共軍戰甲車輛的作戰效益。

陸軍司令部表示，借鏡俄烏戰爭經驗，無人機為左右戰場勝負關鍵之一，國軍仍須強化地面全縱深防衛反裝甲打擊能力，因此需增購反裝甲型無人機，針對近岸水域、灘岸及港口等地區登陸之敵各式戰甲車輛實施精準打擊，以獲得不對稱作戰優勢，強化全縱深防禦能力，提高國土防衛作戰成功公算。

陸軍司令部表示，反裝甲型無人機滯空時間長、導控距離遠，其性能結合多重情資獲得手段及戰術運用，可於敵登陸進程，即時獲知敵對我最危害的行動，同時有效擊毀兩棲載具、裝甲車輛及後勤補給設施等重要目標，以持續拒止消耗進犯敵軍，提升作戰效益。

陸軍司令部表示，此案已完成發價書簽署，正由美方與合約商辦理簽約、備料及產製作業，增購、續購反裝甲型無人機的需求，若獲立法院同意，後續將採修訂原案發價書方式執行，避免重啟建案，可大幅縮短獲裝期程；增購的數量，除可滿足防衛作戰需求外，亦可藉大量籌購批量規模與美洽商爭取調降供售價格，以利發揮國防預算最大效益。

俄烏戰爭 立法院 陸軍

延伸閱讀

駐立陶宛代表處3週年 林佳龍：台立為不可或缺夥伴

無人機考照年齡下修14歲 專家憂增加不合格農業噴藥飛手

農用無人機應用普及 全台穀倉大縣卻唯一沒無人機考場

近3個月最大攻勢！俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網

相關新聞

美國國會兵推解放軍犯台：美軍馳援前台灣須撐一個月

美國眾議院特別委員會今天與智庫模擬中國犯台兵推。與會學者評估，兩岸衝突開始後，解放軍將包圍台灣，使美國無法向台派遣部隊增...

陸軍說明獵鴞案 我對美增購反裝甲攻擊無人機始末曝光

陸軍司令部向立法院報告表示，陸軍原以「獵鴞專案」為名，預計對美採購976套偵攻型無人機，其中採購反裝甲型無人機291套，...

明年度研發役員額2600人 明年1月15日受理報名

內政部近期核定114年度研發替代役用人單位424家，主要為半導體、光電及電子等產業。內政部表示，行政院已核定114年度研...

呂禮詩珠海航展言論惹議 嚴德發：嚴厲譴責、支持修法

海軍前少校呂禮詩參加珠海航展言論引發爭議，嚴德發說，呂禮詩的言論不當，他要嚴厲譴責，如果要因此修法，他個人表示支持。另一...

與F-35高度相似？陸新一代匿蹤戰機「殲-35」台灣如何防 專家解析

日前甫落幕的珠海航展，中國展出第二款匿蹤戰機殲-35，這架外觀上與美國F-35高度相似的戰機，雖只進行簡單的飛行展示，其具體性能為何...

共軍殲35珠海航展一閃即逝 作戰能力能超越美軍F-35？

共軍第二種匿蹤戰機殲35，雖然在珠海航展表演，但一閃即逝，不給人清楚觀察的機會。匿蹤戰機想維持不易被雷達發現，必須犧牲翼下掛載能力，所有武器都收納在機身內的彈艙。 資深記者程嘉文的這篇文章同時比較殲35，與其主要對手美軍F-35。 F-35在設計主起落架時，盡量騰出機腹空間，加上機身粗大，彈艙的大小，可裝入彈藥的尺寸，殲35有機會超越F-35嗎？如何超越？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。