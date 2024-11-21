陸軍說明獵鴞案 我對美增購反裝甲攻擊無人機始末曝光

陸軍司令部向立法院報告表示，陸軍原以「獵鴞專案」為名，預計對美採購976套偵攻型無人機，其中採購反裝甲型無人機291套，可獲得強化摧毀共軍戰甲車輛的作戰效益。美方公布此案原需115億餘元，經我方與美持續洽商及精算後，美方於今年8月分別提供此案2型裝備發價書，合計55億餘元。

陸軍司令部首度說明「獵鴞專案」表示，陸軍經立法院同意，自今（2024）年度起，循軍購方式對美採購人員殺傷及反裝甲無人機，包括彈簧刀300型685套、ALTIUS-600型291套等2型「攻擊無人機飛彈系統」及相關支援裝備，以提升國軍不對稱戰力，滿足地面防衛作戰需求。

陸軍司令部說，鑑於攻擊型無人機於俄烏戰爭的優異戰果，陸軍司令部完成無人機整體運用規劃，在考量急迫性、獲裝期程、美方粗估報價及國防財力，先行編列預算新台幣60餘億元，優先籌獲滿足戰備急需，後續視國防財力裕度，再行增購反裝甲無人機以完備企達戰力，此案前已經立法院2023年12月三讀審議通過。

但陸軍司令部進一步表示，美方在今年6月進行知會國會程序，公告金額此案價格為115億餘元；為預應後續預算不足及交裝期程延後等風險，陸軍依建案規定呈報整體獲得規劃書修訂作業，預算調增為115億餘元，並於8月29日奉行政院核定，因此列入2025年度起預算編列。

陸軍司令部表示，經我方與美持續洽商及精算後，美方於今年8月分別提供此案2型裝備發價書，合計55億餘元。

陸軍司令部表示，評估當前敵情，共軍企圖運用兩棲登陸船團所配備的水陸步戰車及各式裝甲車輛，對我採取正規併非正規登陸，奪控台灣主要港口、灘岸及機場，以達快速奪台目的，對我防衛作戰產生嚴重威脅。

陸軍司令部表示，國軍為使敵無法成功建立攻勢基地，目前已陸續籌獲拖式及標槍飛彈等各式反裝甲武器；另依建構不對稱戰力指導，籌建「獵鴞專案」，預計可獲得976套偵攻型無人機，其中採購反裝甲型ALTIUS-600型無人機291套，具備反裝甲作戰能力，以強化摧毀共軍戰甲車輛的作戰效益。

陸軍司令部表示，借鏡俄烏戰爭經驗，無人機為左右戰場勝負關鍵之一，國軍仍須強化地面全縱深防衛反裝甲打擊能力，因此需增購反裝甲型無人機，針對近岸水域、灘岸及港口等地區登陸之敵各式戰甲車輛實施精準打擊，以獲得不對稱作戰優勢，強化全縱深防禦能力，提高國土防衛作戰成功公算。

陸軍司令部表示，反裝甲型無人機滯空時間長、導控距離遠，其性能結合多重情資獲得手段及戰術運用，可於敵登陸進程，即時獲知敵對我最危害的行動，同時有效擊毀兩棲載具、裝甲車輛及後勤補給設施等重要目標，以持續拒止消耗進犯敵軍，提升作戰效益。

陸軍司令部表示，此案已完成發價書簽署，正由美方與合約商辦理簽約、備料及產製作業，增購、續購反裝甲型無人機的需求，若獲立法院同意，後續將採修訂原案發價書方式執行，避免重啟建案，可大幅縮短獲裝期程；增購的數量，除可滿足防衛作戰需求外，亦可藉大量籌購批量規模與美洽商爭取調降供售價格，以利發揮國防預算最大效益。