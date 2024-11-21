明年度研發役員額2600人 明年1月15日受理報名

內政部近期核定114年度研發替代役用人單位424家，主要為半導體、光電及電子等產業。內政部表示，行政院已核定114年度研發替代役員額2600人，預計明年1月15日起受理報名，為避免取消研發替代役後，科技研發出現人才斷層，會與國防部滾動檢討放寬研發替代役實施對象可行性。

內政部表示，為配合全民國防兵力結構調整，因應國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，「目前不辦理94年次以後役男申請研發替代役」，但仍持續辦理93年次以前役男選服研發替代役，等同於93年次以前具碩士學位的役男仍得申請。

內政部說明，推估94年次役男大部分在118年以後具碩士學位，「118年以後研發替代役的實施人數才開始受影響」，依據我國學制預判，研發役制度仍會持續一段時間，在此之前仍有一定人數的93年次以前出生役男可選擇服研發替代役；行政院已核定114年度研發替代役員額2600人，內政部預計自114年1月15日起受理役男報名。

內政部強調，有關民眾擔心取消研發替代役，恐致高學歷科技研發新血出現人才斷層，內政部將蒐集各界意見，並視國家兵役政策，適時與國防部滾動檢討，放寬研發替代役實施對象可行性，以符合國家及民眾最大需求。