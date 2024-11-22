傳台考慮向美提大型軍購案 美前國防官員分析清單：F-35不一定划得來

美國前總統川普（Donald Trump）贏得未來4年的白宮寶座沒多久，外媒就報導台灣考慮提出逾150億美元（約4870億新台幣）軍購清單。競選期間，川普不斷強調台灣國防預算過低，還宣稱台灣應繳「保護費」，顯示未來4年，台灣軍費必定增加，且對美軍購可能只增不減。對於外傳的這筆軍購清單，美國前國防官員分析，部分項目具有合理性，且不會影響目前台灣的國防自主政策。

根據《金融時報》報導，美國大選結束後，台灣考慮向美國提出大型軍購案，藉此向即將上任的川普政府展現「台灣強化國防的決心」，其中不乏台灣多年來望眼欲穿的項目，包括F-35匿蹤戰機、E-2D空中預警機、神盾艦……等等。

不過針對相關傳聞，總統府第一時間即對外表示：「台美之間本來一段時間都有相關的軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段的討論。」讓這起軍購案更加撲朔迷離。

川普可能同意部分軍售

「我想川普應該會同意一些軍售，因為台灣確實有這些需求，中共一天到晚侵犯台灣的ADIZ（防空識別區），所以台灣確實是需要一些軍艦、軍機，告訴他們你不能過來，不能全靠飛彈這些不對稱武器。」美國國防部中國、台灣、蒙古科前科長胡振東向《遠見》分析，清單中的順位，以神盾艦為最高。

原因是國軍許多濟陽級巡防艦（原美軍諾克斯級巡防艦）已服役多年，艦上的武器系統一來已難以應付現今的戰場環境，二來也面臨消失性商源等維護問題。「船比F-35重要，因為台灣是打自衛戰」，他指出，各國購買匿蹤戰機，主要是進行源頭打擊任務，但台灣已有許多武器可進行這類任務，且戰機數量增加，恐將進一步加劇國軍人力短缺問題，應優先把預算用在更要緊的地方。

如果台灣想強化源頭打擊能力，可優先考慮美軍的AGM-158 JASSM巡弋飛彈，該彈可直接裝在F-16戰機上，具匿蹤能力，跟國軍現役的彈藥相比，射程更遠、更精準，更不需要再額外新增人力，可避開國軍現階段人力短缺的問題。

美軍的AGM-158 JASSM巡弋飛彈。圖／wikimedia commons by U.S. Air Force

另外，以台灣目前的國防預算來說，購買神盾艦也不至於負擔不起。如果台灣購買的是美軍退役神盾艦，費用僅原價的5至10％左右，加上一些裝備翻新、彈藥……等費用，台灣現行的國防預算仍能支應。台灣若能買到新的神盾艦，並一比一替換濟陽級舊艦，一來不需要新增人力，二來這些神盾艦也能裝備美軍現役的標準三、標準六飛彈，能大幅強化台灣的防空、反艦能力，符合台灣的自衛需求。

不用F-35，台灣仍能有效應對匿蹤戰機

但台灣若求購F-35，目前的國防預算可能就稍嫌吃緊，因為F-35不但價格較貴、維護成本也高，一架飛機服役約30至40年，「算一算不一定划得來。」胡振東認為，台灣的戰略主軸是防衛作戰，而非侵略作戰，所有的武器需求應配合這樣的戰略想定；面對解放軍殲-20、殲-35匿蹤戰機的空防威脅，台灣若用同是五代機的F-35回應，並非最佳解。

沒有F-35，台灣仍有方法有效應對解放軍匿蹤戰機，比如利用「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP），找出匿蹤戰機的紅外線訊號；或是透過前後上下左右，6個方向進行偵測，都能找出匿蹤戰機的行蹤。「中共的匿蹤戰機通常前面很匿蹤，但從旁邊、下面、上面就看得到，用匿蹤戰機對匿蹤戰機，不是聰明的做法。」

吊掛於B-1B槍騎兵戰略轟炸機機腹下的「狙擊手先進標定莢艙」。圖／wikimedia commons by Staff Sgt. Darnell Cannady

而在美國近期宣布售台「先進地對空飛彈系統」（NASAMS）後，胡振東分析，台灣目前的愛國者飛彈數量已經夠多，且未來也有NASAMS一同分攤空防壓力，與其加購愛國者飛彈，增加更多的NASAMS或許才是更好選擇。

以前空防由愛國者、天弓獨攬，未來將有NASAMS

他解釋，鷹式飛彈退役後，過去一段時間，台灣的高、中層空防壓力全由愛國者、天弓飛彈獨攬，但未來有NASAMS補上中層空防後，愛國者就可專注在攔截飛彈的任務，攔截敵方戰機的任務就可交由NASAMS負責。NASAMS成功攔截戰機的機率高達八成以上，「如果這樣思考的話，愛國者的順位或許就不需要這麼高。」

假如台灣真的向美國提出這筆軍購清單，胡振東認為，台灣的國防預算占GDP比重可能因此提高，但不會影響現行的國防自主政策，因為這些軍購項目，台灣並沒有同類型的國產武器；另一方面，從川普政府的角度來看，這樣的大筆軍購案，對台美關係來說也是正面訊號。

（本文出自2024.11.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）